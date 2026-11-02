حسین وفایی با پیروزی ۶ بر ۲ مقابل مارک سلبی انگلیسی، به جمع ۱۶ نفر برتر رقابت‌های اسنوکر بین‌المللی ۲۰۲۶ صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-در ادامه رقابت‌ های اسنوکر بین‌ المللی ۲۰۲۶ و در جریان راند سوم این مسابقات، امروز (دوشنبه ۱۱ آبان) حسین وفایی به مصاف «مارک سلبی» چهره سرشناس اسنوکر انگلیس رفت و با نمایشی موفق توانست حریف قدرتمند خود را با نتیجه ۶ بر ۲ شکست دهد.

این پیروزی در شرایطی برای نماینده ایران به دست آمد که «سلبی» یکی از نام‌ های مطرح اسنوکر جهان و دارنده جایگاه چهارم رده‌ بندی جهانی این رشته است.

وفایی پیش از این نیز در راند دوم مسابقات، مقابل «استوارت کارینگتون» از انگلیس به میدان رفت و با پیروزی قاطع ۶ بر صفر، قدرت خود را به نمایش گذاشته بود.

ملی‌پوش اسنوکر ایران با ثبت دو پیروزی متوالی، جواز حضور در جدول اصلی و ۱۶ نفرهرقابت‌ های بین‌المللی ۲۰۲۶ را کسب کرد. دیدارهای این مرحله به میزبانی شهر نانجینگ چین برگزار می‌ شود.

برچسب ها: حسین وفایی ، اسنوکر
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