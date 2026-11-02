باشگاه خبرنگاران جوان - علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به بیانیه اخیر وزارت امور خارجه درباره اقدامات متقابل ایران در قبال تحرکات غیرقانونی و خصمانه دولت انگلیس اظهار کرد: نمایندگان مجلس پس از جنگ 12 روزه، سه قانون را به تصویب رساندند که شامل قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی، قانون ساماندهی پهپادهای غیرنظامی و قانون الزام دولت به تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بود.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اهمیت قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی گفت: این قانون مترقی اجازه نمی‌دهد هیچ کشوری به راحتی علیه امنیت داخلی ایران اقدام به جاسوسی کند و بازدارندگی خاصی در این زمینه ایجاد می کند.

نیکزاد با اشاره به اقدامات خصمانه سرویس‌ اطلاعاتی انگلیس(MI6) علیه ایران در جریان جنگ تحمیلی دوم و سوم تصریح کرد: MI6 معمولاً از جمله سرویس‌های جاسوسی است که علیه ایران اقداماتی امنیتی و اطلاعاتی انجام می‌دهد و با نقض امنیت داخلی کشورمان به ما ضربه می‌زند. ما خسارت‌های سنگینی از سوی ایالات متحده آمریکا، انگلیس و سایر کشورهای اروپایی متحمل شده‌ایم.

نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به اقدام وزارت امور خارجه کشورمان در قرار دادن سازمان اطلاعاتی و جاسوسی انگلیس در فهرست گروه های متخاصم گفت: با تصویب قانون تشدید مجازات جاسوسی، مقابله با سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای متخاصم تسهیل و خلاء قانونی در این حوزه برطرف شده است. همچنین دست دستگاه قضایی، دستگاه دیپلماسی و نهادهای امنیتی کشور برای برخورد با عاملان و آمران اقداماتی که مخل امنیت ایران می شوند، باز شده است.

نیکزاد تاکید کرد: بر اساس این قانون چنانچه جاسوسی افرادی علیه امنیت ملی ایران محرز شود، با آنان بر اساس عدل و قانون برخورد خواهد شد.

منبع: خانه ملت