ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل نسبت به کلاهبرداری تلفنی و افشای رمز عبور سامانه اسقاط هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به کلاهبرداری‌های احتمالی با استفاده از ترفندهای تلفنی هشدار داد و بر لزوم حفاظت از اطلاعات حساب کاربری و کدهای تایید متقاضیان اسقاط خودرو تأکید کرد.

انتخاب مرکز اسقاط صرفاً باید توسط شخص متقاضی انجام شود و مالکان خودرو باید از واگذاری این فرآیند به افراد ناشناس اکیداً خودداری کنند. همچنین تأکید شده است که هیچ‌گونه تماس تلفنی از سوی دستگاه‌های دولتی و ستاد نوسازی برای دریافت کد ورود یا رمز عبور سامانه انجام نمی‌شود و شهروندان نباید به درخواست‌های تلفنی افراد ناشناس با این عناوین پاسخ دهند.

این اطلاعیه تصریح می‌کند که ارائه نام کاربری، رمز عبور و کد ورود به سامانه نوسازی (NNHK.IR) دریافتی از درگاه دولت به افراد ناشناس مخاطره‌آمیز است. متقاضیان تنها پس از تحویل خودرو به مرکز اسقاط، مشخص شدن کسورات قطعات و در زمان تسویه مالی مجاز هستند کد پیامکی مربوط به این مرحله را به مسئول مربوطه اعلام کنند.

در این مرحله، پیامکی حاوی مبلغ ارزش لاشه خودرو و کسورات برای مالک ارسال می‌شود که با کد ورود به سامانه تفاوت دارد. ستاد نوسازی از مالکان خواست پیش از اعلام کد تسویه، حتماً متن پیامک و مبالغ درج‌شده در آن را با دقت بررسی کرده و از افشای کدهای ورود به سامانه خودداری کنند.

برچسب ها: اسقاط خودرو ، خودروی فرسوده
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