باشگاه خبرنگاران جوان- سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی روز دوشنبه در جریان سفر یک‌روزه خود به آذربایجان‌شرقی، از پروژه گردشگری آلاداغلار میانه بازدید کرد و با ارزیابی میدانی روند اجرایی این طرح، این مجموعه طبیعی را ظرفیتی راهبردی و ملی برای توسعه گردشگری، رونق اقتصاد منطقه‌ای و تحقق توسعه پایدار کشور دانست.

وی در این بازدید که با همراهی مریم عبداللهی نماینده مردم میانه و ترکمانچای در مجلس شورای اسلامی، ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان‌شرقی و فرماندار شهرستان میانه انجام شد، از بخش‌های مختلف مجموعه گردشگری آلاداغلار دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی، مشخصات فنی و افق توسعه‌ای این طرح قرار گرفت.

مجموعه گردشگری آلاداغلار میانه به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های گردشگری طبیعت‌محور شمال‌غرب کشور، در مرحله نخست در زمینی به مساحت ۳۰ هکتار و با زیربنایی افزون بر ۱۱ هزار و ۱۰ مترمربع طراحی شده است.

این طرح با حجم سرمایه‌گذاری بیش از ۶ هزار و ۵۰۲ میلیارد ریال، ظرفیت پذیرش روزانه ۸۰۰ تا ۲ هزار گردشگر را دارد و پیش‌بینی می‌شود برای ۸۳ نفر اشتغال مستقیم و ۲۰۰ نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کند. توسعه مرحله دوم این مجموعه نیز در محدوده‌ای به وسعت ۱۵۰ هکتار در دستور کار قرار دارد.

بر اساس طرح تفصیلی مصوب، این مجموعه در قالب الگویی یکپارچه از فضا‌های اقامتی، خدماتی، فرهنگی و تفریحی ساماندهی شده است.

کمپ نخست گردشگری با امکاناتی نظیر پارکینگ، واحد‌های اقامتی، کافه و رستوران، گاراژ و سوئیت‌های قابل حمل، سایت‌های بوم‌گردی، کمپ دوم، رصدخانه و فضای آموزشی رصد آسمان، آمفی‌تئاتر روباز و سایت‌های ویژن، از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده در این پروژه ملی به شمار می‌رود، ترکیبی که آلاداغلار را به مقصدی چندمنظوره برای گردشگری علمی، طبیعت‌گردی، فرهنگی و خانوادگی بدل می‌کند.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، صبح امروز دوشنبه با استقبال معاون استاندار آذربایجان‌شرقی وارد فرودگاه تبریز شد.

برنامه این سفر بر بازدید از ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری شهرستان میانه و بررسی طرح‌های مرتبط با توسعه زیرساخت‌های گردشگری متمرکز است.

بازدید از شهر تاریخی خونج، کاروانسرای جمال‌آباد و پل ۲۳ دهنه راه‌آهن میانه از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای سفر وزیر میراث‌فرهنگی به این شهرستان است. همچنین آیین کلنگ‌زنی مجتمع پردیسان میانه و بازدید از مسجد سنگی ترک در برنامه سفر قرار دارد.

افتتاح و بازدید از مجتمع گردشگری گوزدره در روستای نشق و حضور در شهر ترکمانچای برای بازدید از سنگر تاریخی این شهر، دیگر بخش‌های برنامه سفر صالحی‌امیری به آذربایجان‌شرقی را تشکیل می‌دهد.