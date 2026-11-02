باشگاه خبرنگاران جوان ـ مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست جمع‌بندی استقرار ادارات شهرستان مروست، از آمادگی این سازمان برای متناسب‌سازی پست‌های سازمانی دستگاه‌ها و جذب نیرو‌های بومی خبر داد و با تعیین مسئولیت مستقیم برای فرمانداری، خواستار استقرار فوری و موقت ادارات در ظرفیت‌های ساختمانی موجود شد.

نشست بررسی و جمع‌بندی نهایی نحوه استقرار و راه‌اندازی مجتمع اداری شهرستان مروست، با حضور سید علی تفرشی مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، محمدعلی جعفری مدیرکل دفتر برنامه، بودجه و تحول اداری استانداری یزد، مهدی حجازی مهریزی مدیر نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، و فرماندار و رئیس شورای اسلامی مروست در محل فرمانداری برگزار شد.

اصلاح ساختار‌ها و جذب نیروی بومی در اولویت است

سید علی تفرشی در این نشست تخصصی با اشاره به دغدغه‌های مطرح‌شده پیرامون پست‌های بلاتصدی و کمبود نیروی انسانی در ادارات شهرستانی تأکید کرد: حداقل نیروی انسانی تعیین‌شده در دستورالعمل‌ها، مانعی برای تقویت ساختار شهرستان‌های ویژه نیست.

وی با توجه به ظرفیت‌های خاص مروست به‌ویژه در بخش کشاورزی، گفت: در صورتی که توجیه کارشناسی از سوی فرمانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان ارسال شود، سازمان اداری و استخدامی کشور مسیر اصلاح چارت سازمانی و جذب نیرو‌های بومی را در مرکز با جدیت دنبال و تسهیل خواهد کرد.

آغاز استقرار موقت در فضا‌های آماده؛ منتظر پروژه‌های جدید نمانید

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با نقد معطل نگه‌داشتن خدمات به بهانه ساخت ابنیه جدید تصریح کرد: نباید خدمات‌رسانی به مردم را متوقف بر ساخت‌وساز‌های زمان‌بر کرد.

تفرشی با تاکید بر اینکه در شرایط فعلی، بهترین و سریع‌ترین اقدام، استقرار موقت دستگاه‌ها در ساختمان‌های دولتی آماده شهرستان (از جمله فضای اداری ارشاد) است تا پرونده خدمات اداری مردم معطل نماند، گفت: در صورت تسریع فرمانداری در عملیاتی کردن این استقرار، قول می‌دهیم همراه با معاون محترم رئیس‌جمهور برای افتتاح رسمی و تثبیت نهایی مجتمع به مروست سفر کنیم.

شفافیت خدمات و الزام نظارت میدانی

مشاور رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در بخش دیگری از سخنان خود بر استقرار میز‌های خدمت الکترونیک، تجهیز فضا‌های اداری به اینترنت پرسرعت و امکانات رفاهی برای مراجعان تأکید کرد و گفت: ارائه خدمت باکیفیت و تکریم مردم خط قرمز دولت است. فرمانداری موظف است سازوکار ارتباطی و ثبت شکایات مردمی را به‌صورت شفاف در محل استقرار ادارات نصب کند تا هرگونه ناهماهنگی در ارائه خدمات به‌صورت برخط و مستقیم مورد بازرسی و پیگیری قرار گیرد.

تفرشی در پایان خاطرنشان کرد که مروست در اولویت‌بندی اجرای الگوی نوین مجتمع‌های اداری در استان قرار دارد و همراهی اعضای شورای اسلامی شهر و مسئولان محلی، نقطه قوت تحقق این طرح تحولی خواهد بود.

ضرورت رفع موانع ساختاری و تفویض اختیار به شهرستان‌ها برای استقرار کامل ادارات در مروست

مدیر نوسازی اداری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به دغدغه‌های به‌حق مردم و شورای اسلامی شهر مروست در خصوص استقرار ادارات، بر لزوم تفویض اختیارات ملی به استان‌ها، استفاده بهینه از فضا‌های موجود دولتی و اصلاح ساختار‌های دستگاهی متناسب با قطب کشاورزی این شهرستان تأکید کرد.

دغدغه‌های شورا‌های اسلامی؛ صدای مطالبات برحق مردم

حجازی مهریزی با تمجید از پیگیری‌های اعضای شورای شهر و فرماندار مروست تصریح کرد: اعضای شورای شهر برخاسته از بطن جامعه و آگاه به درد‌ها و مطالبات واقعی مردم هستند. دغدغه‌های مطرح‌شده از سوی شورا‌های اسلامی کاملاً منطقی و در راستای هویت‌بخشی به شهرستان و کاهش رنج مراجعات مردم به مناطق همجوار است و باید با تمام توان برای تحقق مطالبات به حق آنها تلاش کرد.

وی خاطرنشان کرد: مردم نباید برای کار‌های ساده اداری، متحمل تردد به شهر‌های دیگر شوند؛ چرا که اساساً شهرستانی که ارکان اجرایی و اداری در آن مستقر نباشد، معنای واقعی حکمرانی و توسعه را تجربه نخواهد کرد.

راهکار‌های تأمین فضای اداری؛ از ظرفیت پیام‌نور تا انعطاف در ساختار‌های جهاد کشاورزی

مدیر نوسازی اداری و ارزیابی عملکرد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد گفت: با توجه به وجود ظرفیت‌های فیزیکی مناسب پیشنهاد می‌شود با هماهنگی استاندار محترم، بخشی از این فضا‌ها به‌صورت موقت برای استقرار ادارات فاقد مکان در اختیار فرمانداری قرار گیرد تا فرآیند خدمات‌رسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.

حجازی مهریزی همچنین در خصوص ساختار برخی دستگاه‌های کلیدی از جمله جهاد کشاورزی در این قطب مهم تولیدی استان افزود: دستورالعمل‌های موجود حداقل پست‌ها را مشخص کرده‌اند، اما با توجه به اینکه مروست قطب کشاورزی استان است، فرمانداری و سازمان مدیریت این اختیار را دارند که با ارائه توجیه‌های کارشناسی دقیق، ساختار متناسب و تقویت‌شده‌ای را مطالبه کنند تا موانع ارایه یک خدمت در این دستگاه اجرایی برطرف شود.

تمرکززدایی و رویکرد کارکنان لبه خدمت

حجازی مهریزی با اشاره به رویکرد جدید سازمان اداری و استخدامی کشور مبنی بر تقویت کارکنان لبه خدمت و توانمندسازی مدیران محلی، تأکید کرد: راهبرد کلان دولت در دوره جدید، کاهش هزینه‌های غیرضروری اداری، تجمیع امکانات در قالب مجتمع‌های اداری و واگذاری اختیارات نظارتی و اجرایی به فرمانداران است تا فرآیند استقرار ادارات در شهرستان‌های تازه تأسیس نظیر مروست با بالاترین سرعت و کمترین بروکراسی به سرانجام برسد.

منبع؛ روابط عمومی