پلیس گیلان از دستگیری متهم به قتل یک زن در رضوانشهر و کشف ۲۱ کیلو تریاک جاسازی شده در خودروی مزدا در مبادی ورودی این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سید محمد میرباقیان، فرمانده انتظامی رضوانشهر گفت: در پی وقوع قتل یک زن در ساختمانی در این شهرستان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و تحقیقات پلیسی، متهم ۵۲ ساله را در کمتر از ۷۲ ساعت شناسایی و دستگیر کردند. متهم که از همسایگان مقتول و مدیر ساختمان محل سکونتش بود، به ارتکاب قتل اعتراف کرد و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

دستگیری متهم به تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در رضوانشهر

فرمانده انتظامی رضوانشهر همچنین از دستگیری فردی به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی خبر داد و گفت: در پی رصد و پایش مستمر فضای مجازی، مأموران پلیس امنیت عمومی با هماهنگی مقام قضایی، فردی را در بخش پره‌سر به اتهام فعالیت مجرمانه در فضای مجازی شناسایی و دستگیر کردند.

سرهنگ میرباقیان افزود: متهم ۳۷ ساله پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در یک تالار پذیرایی در صومعه‌سرا

سرهنگ سجاد سلمانی، فرمانده انتظامی صومعه‌سرا نیز گفت: مأموران پلیس آگاهی در بازرسی از یک تالار پذیرایی، ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز و ۴۹ دستگاه فن خشک‌کننده را کشف کردند.

او با اشاره به برآورد ارزش ۱۲ میلیارد ریالی تجهیزات مکشوفه افزود: در این رابطه یک متهم ۴۳ ساله پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

توقیف ۵۵ تن شن و ماسه برداشت‌شده غیرمجاز در رشت

سرهنگ عیسی روشن‌قلب، فرمانده انتظامی رشت هم از توقیف ۲ دستگاه کامیون حامل ۵۵ تن شن و ماسه برداشت شده غیرمجاز در محدوده پاسگاه سراوان خبر داد. او گفت: مأموران انتظامی پاسگاه سراوان در ۲ مأموریت جداگانه هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه کامیون مشکوک شدند و آنها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی رشت افزود: در بررسی خودروها، ۵۵ تن شن و ماسه برداشت شده غیرمجاز کشف شد که کارشناسان ارزش آن را ۹۰۰ میلیون ریال برآورد کردند. رانندگان ۲۳ و ۲۷ ساله نیز پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کشف ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک از خودروی قاچاقچی در گیلان

سرهنگ پیروز عباسی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان گیلان نیز گفت: در پی انجام اقدامات پلیسی و شناسایی فعالیت یک قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع مواد مخدر، مأموران اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر با هماهنگی قضایی یک دستگاه خودروی مزدا را در مبادی ورودی استان متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو، ۲۱ کیلو و ۵۰۰ گرم تریاک که به صورت ماهرانه جاسازی شده بود، کشف و متهم ۴۵ ساله دستگیر شد. متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

منبع: مرکز اطلاع رسانی پلیس گیلان