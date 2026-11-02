باشگاه خبرنگاران جوان - آرش پهالی، نماینده ووشوی ایران، با قرار گرفتن در جایگاه پنجم مرحله مقدماتی، به فینال راه یافت. در ادامه رقابت‌های ووشو آرش پهالی، نماینده ایران در بخش تالو، در فرم گون‌شو به مصاف رقبای خود رفت و با ثبت امتیاز ۹.۰۹۳عنوان چهارم را به خود اختصاص داد.

پهالی که در فرم چانگ‌چوان ۹.۱۳۳ امتیاز گرفت، در مجموع دو فرم با کسب ۱۸.۲۲۶ امتیاز در رده پنجم جدول رده‌بندی قرار گرفت و جواز حضور در مرحله فینال این رقابت‌ها را کسب کند.

در این مرحله نمایندگان چین، اندونزی و کره‌جنوبی به ترتیب در جایگاه‌های اول تا سوم قرار گرفتند.

آرش پهالی صبح فردا در مرحله فینال در چانگ چوان و عصر در گون شو به رقابت می‌پردازد.