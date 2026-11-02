وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا، ایران توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری با کشور‌های مختلف را با هدف کاهش آثار تحریم‌ها و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی کشور دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست مشترک وزرای اقتصادی کشورهای مختلف و در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به پیامدهای تحولات و تنش‌های اخیر منطقه بر اقتصاد جهانی اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورها تحت تأثیر بحران‌های منطقه‌ای با رکود اقتصادی و تورم فزاینده مواجه شده‌اند که افزایش قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط بوده است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران افزود: دشمنان کشور بارها تلاش کرده‌اند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده و زمینه فروپاشی آن را فراهم کنند، اما با وجود فشار حداکثری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران مسیر خود را ادامه داده و این تلاش‌ها به اهداف موردنظر نرسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دیدارها و رایزنی‌های دوجانبه با همتایان خود از کشورهای مختلف تصریح کرد: در حاشیه این نشست، مذاکرات فشرده‌ای با وزرای اقتصاد و تجارت کشورهای مختلف انجام شده است که در ادامه دیدارها و رایزنی‌های چند هفته گذشته صورت می‌گیرد.

مدنی‌زاده هدف از این مذاکرات را گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و ایجاد سازوکارهای جدید برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با توسعه تعاملات اقتصادی و تقویت همکاری با کشورهای مختلف، آثار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا را در برنامه‌های اقتصادی کشور خنثی کنیم.

وی تأکید کرد: توسعه دیپلماسی اقتصادی، متنوع‌سازی شرکای تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه و سایر کشورها از جمله محورهایی است که با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر محدودیت‌های خارجی فراهم شود.

 

 

برچسب ها: وزیر اقتصاد ، دیپلماسی اقتصادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۰ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
مگر ایران با تورم صد و پناه درصد اقتصاد هم دارد؟!!
مثل این هست که بگویی آمریکا نمی تواند خرابه را خراب کند!!!
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
یک درصد ضرر بزند میشود یک درصد فروپاشی اقتصادی ضرر تاکجا مرز دارد ؟ اما در این میان آنها تا کجا و چند درصد ضرر دیدند ؟ حرف با مدرک و سند.
۰
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