باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید علی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در حاشیه نشست مشترک وزرای اقتصادی کشورهای مختلف و در گفت‌وگو با خبرنگاران، با اشاره به پیامدهای تحولات و تنش‌های اخیر منطقه بر اقتصاد جهانی اظهار کرد: متأسفانه در ماه‌های اخیر، بسیاری از کشورها تحت تأثیر بحران‌های منطقه‌ای با رکود اقتصادی و تورم فزاینده مواجه شده‌اند که افزایش قیمت انرژی یکی از مهم‌ترین پیامدهای این شرایط بوده است.

وی با اشاره به فشارهای اقتصادی علیه ایران افزود: دشمنان کشور بارها تلاش کرده‌اند اقتصاد ایران را با چالش‌های جدی مواجه کرده و زمینه فروپاشی آن را فراهم کنند، اما با وجود فشار حداکثری و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا، اقتصاد ایران مسیر خود را ادامه داده و این تلاش‌ها به اهداف موردنظر نرسیده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دیدارها و رایزنی‌های دوجانبه با همتایان خود از کشورهای مختلف تصریح کرد: در حاشیه این نشست، مذاکرات فشرده‌ای با وزرای اقتصاد و تجارت کشورهای مختلف انجام شده است که در ادامه دیدارها و رایزنی‌های چند هفته گذشته صورت می‌گیرد.

مدنی‌زاده هدف از این مذاکرات را گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری و ایجاد سازوکارهای جدید برای کاهش اثرگذاری تحریم‌ها عنوان کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با توسعه تعاملات اقتصادی و تقویت همکاری با کشورهای مختلف، آثار تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی آمریکا را در برنامه‌های اقتصادی کشور خنثی کنیم.

وی تأکید کرد: توسعه دیپلماسی اقتصادی، متنوع‌سازی شرکای تجاری و تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای منطقه و سایر کشورها از جمله محورهایی است که با جدیت دنبال می‌شود تا زمینه کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر محدودیت‌های خارجی فراهم شود.