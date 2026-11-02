باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ایهود باراک، نخست‌وزیر پیشین رژیم تروریستی اسرائیل روز دوشنبه گفت که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، برای چسبیدن به قدرت به دنبال حمله به ایران است.

رژیم تروریستی اسرائیل از ژوئن ۲۰۲۵ تاکنون دو جنگ علیه ایران به راه انداخته و ایران نیز در پاسخ، اراضی اشغالی را با موشک‌های بالستیک و پهپاد هدف قرار داده است.

باراک در پاسخ به پرسشی درباره احتمال حمله جدید به ایران، در گفت‌و‌گو با رادیوی محلی «۱۰۳ اف‌ام» اظهار داشت: «یک ماه است که درباره این موضوع نگرانم. همواره به من گفته می‌شد که چنین اتفاقی نخواهد افتاد، اما من همیشه تاکید می‌کردم که هیچ اقدامی نیست که بتوان احتمال انجام آن از سوی نتانیاهو را منتفی دانست.»

باراک ادامه داد: «نتانیاهو تلاش می‌کند ما را به جنگ بکشاند و شکست در این مسیر ممکن است پیامد‌های بسیار سنگینی داشته باشد؛ حتی ممکن است در نهایت به تقویت قدرت ایران منجر شود. نگران‌کننده‌ترین مسئله این است که این اتفاق صرفا برای چسبیدن به قدرت رخ می‌دهد.»

نتانیاهو ۷۶ ساله تاکنون در پنج دوره غیرمتوالی نخست‌وزیر رژیم تروریستی اسرائیل بوده و طولانی‌ترین سابقه حضور در این سمت را در میان نخست‌وزیران این رژیم تروریستی دارد. او همچنین به اتهام فساد، از جمله رشوه، کلاهبرداری و خیانت در امانت محاکمه می‌شود؛ اتهاماتی که در صورت اثبات می‌توانند به زندانی شدن وی منجر شوند.

نتانیاهو از سال ۲۰۲۴ نیز به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت علیه فلسطینیان در جریان جنگ نسل‌کشی در نوار غزه که از سال ۲۰۲۳ ادامه دارد، تحت تعقیب دیوان کیفری بین‌المللی قرار دارد.

باراک در ادامه گفت: «هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که اقدام فوری علیه ایران را ضروری کند و می‌توان چنین اقدامی را شش یا هشت هفته بعد، زمانی که کابینه جدیدی روی کار آمده باشد، انجام داد.»

طرف‌های مخالف نتانیاهو در رژیم تروریستی اسرائیل او را متهم می‌کنند که قصد دارد با بمباران ایران، روند تشکیل کابینه آینده این رژیم تروریستی را مختل کند؛ چراکه نتوانسته است در انتخابات روز سه‌شنبه اکثریتی را برای تشکیل کابینه به دست آورد.

نتایج اولیه انتخابات نشان می‌دهد که ائتلاف نتانیاهو ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست (پارلمان) را به دست آورده است؛ در حالی که سهم ائتلاف مخالفان او ۴۸ کرسی و سهم احزاب عربی ۱۹ کرسی بوده است.

این نتایج پنج سناریو را پیش روی رژیم تروریستی اسرائیل قرار داده است: تشکیل کابینه با حمایت احزاب عربی، تشکیل کابینه وحدت، تلاش نتانیاهو برای ایجاد شکاف در صفوف مخالفان خود، تشکیل کابینه موقت یا برگزاری انتخابات مجدد.

منبع: آناتولی