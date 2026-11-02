معاون استاندار فارس یادآور شد: تصمیم‌ات اتخاذشده باید ضمن کمک به ثبات بازار، پاسخگوی نیازهای واقعی بخش‌های مختلف باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود گودرزی در جلسه اقدام مشترک تنظیم بازار که به ریاست وی و با حضورسیدهادی صالحی رئیس سازمان بسیج اصناف کشور
و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مرتبط برگزار شد با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول اظهار کرد: مدیریت مؤثر بازار مستلزم تعامل مستمر مجموعه‌های اجرایی، تبادل اطلاعات دقیق و بهره‌گیری از نظرات کارشناسی برای اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط استان است.

او در این جلسه که طی آن، موضوعات مرتبط با تنظیم بازار، اجرای برنامه‌های حمایتی و مسائل حوزه حمل‌ونقل و توزیع سوخت بررسی شد، با اشاره به اهمیت اطلاع‌رسانی در اجرای برنامه‌های اقتصادی افزود: ارائه اطلاعات دقیق، شفاف و به‌موقع به شهروندان می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی، تقویت اعتماد مردم و اجرای مطلوب‌تر برنامه‌های حمایتی کمک کند. در این زمینه، استفاده از ظرفیت دستگاه‌های تخصصی برای تبیین موضوعات و پاسخ‌گویی مناسب به پرسش‌های مردم ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین بر لزوم بررسی مستمر روند اجرای طرح‌های حمایتی و استفاده از دیدگاه‌های کارشناسی دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از پیشنهاد‌های سازنده برای ارتقای کیفیت اجرا و رفع مسائل احتمالی شد.

گودرزی در بخش دیگری از این نشست، مسائل مرتبط با حمل‌ونقل و توزیع سوخت را مورد توجه قرار داد و بر ضرورت بررسی کارشناسی هزینه‌ها، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و اتخاذ تصمیم‌های متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرد.

او خاطرنشان کرد: در بررسی موضوعات مرتبط با بازار، باید مجموعه‌ای از ملاحظات اقتصادی، شرایط اجرایی و حقوق مصرف‌کنندگان مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌های اتخاذشده ضمن کمک به استمرار خدمات‌رسانی، زمینه‌ساز ثبات و بهبود عملکرد بازار باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس در پایان، بر تداوم جلسات هماهنگی، جمع‌بندی دیدگاه‌های تخصصی و پیگیری موضوعات مطرح‌شده تأکید کرد و گفت: تعامل و همکاری دستگاه‌های اجرایی، نقش مهمی در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استان، مدیریت مطلوب بازار و پاسخ‌گویی مؤثر به نیاز‌های شهروندان دارد.

منبع: استانداری فارس

برچسب ها: معاون اقتصادی استانداری فارس ، شرایط اقتصادی ، بازار
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