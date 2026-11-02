باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر اینکه سوختگی تنها به آسیب‌های جسمی محدود نمی‌شود، گفت: پیامدهای سوختگی، به‌ویژه در مجروحان شیمیایی، ممکن است سال‌ها پس از وقوع حادثه بروز کند و به همین دلیل مراقبت و پیگیری این بیماران باید در بلندمدت ادامه داشته باشد. در مراسم گرامیداشت هفته جهانی سوختگی با اشاره به ضرورت توجه به ابعاد مختلف این آسیب اظهار کرد: سوختگی یک ترومای خشن و بی‌رحم است و برای کاهش آسیب‌ها و درمان پیامدهای آن باید همه بخش‌های مرتبط در کنار یکدیگر فعالیت کنند.



وی با تأکید بر اینکه پیشگیری از سوختگی از آموزش و افزایش سواد سلامت آغاز می‌شود، افزود: رعایت استانداردها، استفاده صحیح از وسایل و تجهیزات و آموزش در مدارس و دانشگاه‌ها می‌تواند از وقوع بسیاری از سوختگی‌ها جلوگیری کند. افزایش آگاهی مردم و ارتقای سواد سلامت، مقدمه کاهش آسیب‌ها و تروما در جامعه است.



وزیر بهداشت ادامه داد: پس از وقوع حادثه نیز انتقال سریع و صحیح بیمار اهمیت زیادی دارد و در این مرحله نقش آتش‌نشانی و اورژانس بسیار مهم است. حتی در زمان انتقال بیمار با آمبولانس و مراقبت‌های اولیه می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد که در ادامه روند درمان تأثیرگذار خواهد بود.



ظفرقندی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره مراقبت از بیماران سوختگی تصریح کرد: انتقال مناسب، درمان، پرستاری، مراقبت‌های روانی و اجتماعی و توانبخشی باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا فردی که دچار سوختگی شده است، بتواند دوباره به زندگی و فعالیت اجتماعی بازگردد.



وی با بیان اینکه سوختگی تنها ناشی از حوادث آتش‌سوزی نیست، اظهار کرد: سوختگی می‌تواند بر اثر عوامل مختلفی از جمله گازهای شیمیایی و اشعه نیز ایجاد شود. در جنگ هشت‌ساله، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مجروحان شیمیایی آسیب دیدند و این نوع سوختگی صرفاً به پوست و قرنیه محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند اندام‌های مختلف از جمله ریه را درگیر کند.

وزیر بهداشت با اشاره به یک مطالعه انجام‌شده درباره پیامدهای بلندمدت سوختگی‌های شیمیایی گفت: در این مطالعه، وضعیت هفت هزار و ۵۰۰ نفر از مجروحان شیمیایی با هفت هزار و ۵۰۰ نفر از افراد هم‌سن در گروه مقایسه بررسی شد. نتایج نشان داد انواع سرطان‌ها در میان مجروحان شیمیایی افزایش داشته است. این یافته‌ها که در قالب مقاله علمی منتشر شده‌اند، می‌توانند ابعاد دیگری از پیامدهای این جنایت را نشان دهند.



ظفرقندی با تأکید بر ضرورت پیگیری بلندمدت عوارض سوختگی افزود: مراقبت از این افراد نباید صرفاً به دوره کوتاه‌مدت پس از حادثه محدود شود، چراکه برخی عوارض، از جمله بروز سرطان، ممکن است ۱۰ تا ۲۰ سال پس از سوختگی‌های شیمیایی آشکار شوند.

وی همچنین با اشاره به وضعیت کودکان بازمانده از حادثه میناب اظهار کرد: کودکانی که از این حادثه جان سالم به در برده‌اند اما دچار سوختگی شده‌اند، با آسیب‌های جسمی و روانی سنگینی مواجه هستند. برخی از این کودکان هنگام صحبت کردن دچار گریه می‌شوند و نشانه‌های اختلال استرس پس از سانحه را تجربه می‌کنند. ثبت و پیگیری این موارد نیز از وظایف حوزه درمان است.



وزیر بهداشت با قدردانی از پزشکان، پرستاران، نیروهای اورژانس و آتش‌نشانی، انجمن‌های حمایتی، نهادهای مدنی و مددکاران اجتماعی گفت: درمان سوختگی از لحظه انتقال اولیه بیمار آغاز می‌شود و تا مراحل درمان، پرستاری، توانبخشی و حمایت‌های اجتماعی ادامه دارد. همه این افراد و مجموعه‌ها حلقه‌های یک زنجیره هستند که برای کمک به بیماران فعالیت می‌کنند.



ظفرقندی با اشاره به ظرفیت‌های درمانی کشور در حوزه سوختگی خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود یک‌هزار و ۲۰۰ تخت سوختگی و نزدیک به ۲۰۰ تخت مراقبت ویژه سوختگی در کشور وجود دارد و باید با همکاری مجموعه‌های مرتبط، این ظرفیت را به سطح استاندارد نزدیک کنیم.



وی همچنین از برنامه‌های توسعه زیرساخت‌های درمان سوختگی خبر داد و گفت: بیمارستانی با عنوان «باب‌الحوائج» در حوزه سوختگی تا پایان سال افتتاح خواهد شد. همچنین احداث یک بیمارستان در چابهار نیز در این حوزه در دست پیگیری است.



وزیر بهداشت در پایان با تأکید بر اینکه پیشگیری و مراقبت از سوختگی مسئولیت یک وزارتخانه به‌تنهایی نیست، اظهار کرد: مسئولیت اجتماعی ما در قبال سلامت مردم ایجاب می‌کند که هم درمان را پیش ببریم، هم اقدامات پیشگیرانه پیش از درمان را دنبال کنیم و هم مراقبت‌های اجتماعی پس از درمان را مورد توجه قرار دهیم. برای تحقق این هدف، هماهنگی میان همه دستگاه‌هایی که می‌توانند در این مسیر مؤثر باشند، ضروری است.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت