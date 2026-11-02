رئیس هیئت‌مدیره شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی بزرگ مقایس از فعال‌سازی کریدور شمالی حمل‌ونقل ایران به چین از مسیر ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان خبر داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - غلامحسین مصلح در نشست خبری آیین نوسازی ناوگان شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی  بزرگ مقیاس با اشاره به جایگاه این شرکت در حمل کالاهای اساسی کشور اظهار کرد: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس نخستین شرکت حمل‌ونقل کشور در حوزه جابه‌جایی کالاهای اساسی است و طی سال‌های گذشته نقش مهمی در انتقال کالاهای استراتژیکی همچون گندم و آرد داشته است. این مجموعه همواره یکی از ارکان پشتیبانی زنجیره تأمین کشور بوده است.

وی با اشاره به گستردگی شبکه عملیاتی شرکت در سراسر کشور افزود: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس در تمامی ۳۱ استان کشور دارای شعبه و مدیریت استانی است و هر مدیر استانی به‌عنوان نماینده مدیرعامل، مسئولیت هدایت و پشتیبانی عملیات حمل‌ونقل در استان خود را بر عهده دارد.

مصلح ادامه داد: تمامی کامیون‌ها و ناوگان تحت پیمان شرکت پس از ورود به هر استان، تحت مدیریت شعبه همان استان قرار می‌گیرند. این ساختار باعث افزایش انسجام و سرعت عملیات حمل‌ونقل شده و امکان پشتیبانی کامل از رانندگان را در نقاط مختلف کشور فراهم می‌کند.

رئیس هیئت‌مدیره شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس با تاکید بر اهمیت این شبکه در استمرار جابه‌جایی کالاهای اساسی تصریح کرد: با این سازوکار، رانندگان شرکت در هیچ نقطه‌ای از کشور بدون پشتیبانی نخواهند بود و حتی در شرایط بحرانی نیز فرآیند حمل کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه پیدا می‌کند.

وی افزود: این ظرفیت عملیاتی نقش مهمی در تضمین امنیت غذایی کشور و رساندن به‌موقع کالاهای اساسی به سراسر ایران ایفا می‌کند.

مصلح در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مالی و روند فعالیت‌های شرکت اشاره کرد و گفت: شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی خلیج فارس در دوره اخیر مجددا وارد مسیر سودآوری شده و همزمان توسعه فعالیت‌های بین‌المللی خود را نیز دنبال کرده است.

وی با تشریح برنامه شرکت برای توسعه مسیرهای ترانزیتی اظهار کرد: موفق شده‌ایم کریدور شمالی حمل‌ونقل را از ایران و از طریق ترکمنستان، قرقیزستان و ازبکستان تا مرزهای چین فعال کنیم. ایجاد پایگاه‌های عملیاتی در این کشورها امکان انتقال کالاهای راهبردی را از این مسیر فراهم کرده است.

وی با اشاره به آثار توسعه این مسیر در حوزه لجستیک کشور خاطرنشان کرد: فعال‌سازی مسیرهای بین‌المللی و ایجاد پایگاه‌های عملیاتی در کشورهای مسیر، امکان انتقال کالاهای استراتژیک کشور را با سرعت و اطمینان بیشتری فراهم می‌کند و در شرایط ویژه می‌تواند نقش موثری در تقویت امنیت لجستیکی، زنجیره تأمین و پشتیبانی اقتصادی کشور داشته باشد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترانزیت
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