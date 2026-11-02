باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دولت دونالد ترامپ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا تلاش کرده است مقام‌های انتخاباتی کالیفرنیا را به جداسازی آرای حدود ۲۰ هزار نفری وادار کند که به ادعای دولت فدرال، احتمال دارد شهروند آمریکا نباشند.

وزارت دادگستری آمریکا با ارسال نامه‌هایی به مسئولان انتخاباتی این ایالت خواستار شناسایی و کنار گذاشتن آرای این افراد تا زمان احراز تابعیت آنها شده و هشدار داده است که شمارش آگاهانه آرای افراد غیرشهروند می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد.

با این حال، مقام‌های کالیفرنیا اعتبار فهرست ارائه‌شده از سوی دولت فدرال را زیر سؤال برده‌اند. بررسی اولیه بخشی از این فهرست نشان داده است که شماری از افراد ثبت‌نامشان لغو شده یا اساساً سابقه رأی دادن ندارند و برخی نیز در آمریکا متولد شده‌اند.

در همین حال، دادگاه تجدیدنظر حوزه نهم آمریکا نیز درخواست وزارت دادگستری برای جداسازی این آرا را رد کرده است. قضات هشدار داده‌اند که چنین اقدامی ممکن است به اختلال گسترده در روند انتخابات و محروم شدن شهروندان واجد شرایط از حق رأی منجر شود.

گاوین نیوسام، فرماندار دموکرات کالیفرنیا نیز نسبت به احتمال تلاش مأموران فدرال برای توقیف صندوق‌ها و اسناد رأی‌گیری پیش از تأیید نتایج انتخابات هشدار داده است.

این اختلاف بخشی از رویارویی گسترده‌تر دولت ترامپ با ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها بر سر نظارت فدرال بر انتخابات است. دولت آمریکا می‌گوید هدف از این اقدامات حفاظت از سلامت انتخابات است، اما مقام‌های کالیفرنیا آن را مداخله در روند انتخاباتی و تهدید حق رأی شهروندان می‌دانند.

منبع: رویترز