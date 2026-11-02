باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - وب‌سایت آمریکایی «پولیتیکو» در گزارشی نوشت که کشور‌های عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) خود را برای بدترین سناریوی احتمالی در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در روز سه‌شنبه آماده می‌کنند.

بر اساس این گزارش، متحدان اروپایی نگران‌اند که شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا را به تشدید چشمگیر حملات لفظی و سیاسی علیه ناتو سوق دهد. این نگرانی بر اساس اظهارات پنج دیپلمات ناتو مطرح شده است.

به گفته سه تن از این دیپلمات‌ها، نگرانی اصلی این است که اگر کنگره اختیارات ترامپ را در سیاست داخلی محدود کند، او ممکن است در مقام فرمانده کل نیرو‌های مسلح آمریکا تلاش کند میراث خود را در عرصه سیاست خارجی تثبیت کند؛ عرصه‌ای که در آن آزادی عمل بیشتری دارد. چنین اقدامی می‌تواند به خروج هزاران نیروی نظامی دیگر آمریکا از اروپا منجر شود.

یک مقام ارشد نظامی اروپایی در این باره گفت: «روسای‌جمهور در دوره پایانی حضور خود در قدرت، معمولا ترکیبی از تخلیه خشم و ماجراجویی در سیاست خارجی را در پیش می‌گیرند.» به گفته او، حمله به ناتو «بخش جدایی‌ناپذیری از جهان‌بینی ترامپ» به نظر می‌رسد.

به نوشته پولیتیکو، این نگرانی‌ها از افزایش تنش‌ها در روابط فراآتلانتیکی حکایت دارد؛ تنش‌هایی که پس از قطع خدمات ماهواره‌ای استارلینک برای اوکراین از سوی آمریکا و نزدیک‌تر شدن دوباره ترامپ به ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در هفته‌های منتهی به انتخابات میان‌دوره‌ای تشدید شده است.

محور اصلی این نگرانی‌ها، بازبینی قریب‌الوقوع آرایش نیرو‌های آمریکایی در اروپاست که انتظار می‌رود تا ماه دسامبر انجام شود. سه دیپلمات گفته‌اند اگر ترامپ از تصویب قوانین موردنظر خود در عرصه داخلی بازبماند، ممکن است برای جلب حمایت طرفدارانش، دامنه خروج نیرو‌های آمریکایی از اروپا را به‌طور چشمگیری گسترش دهد.

«اوانا لونگسکو»، مقام پیشین ناتو و پژوهشگر ارشد موسسه خدمات سلطنتی متحد (RUSI)، نیز خاطرنشان کرد که ترامپ ممکن است ادامه حضور نظامی آمریکا در اروپا را به پذیرش توافق صلح مورد حمایت واشنگتن در اوکراین از سوی کشور‌های اروپایی مشروط کند.

او گفت: «این خطر وجود دارد که همه این مسائل، از جمله بازبینی وضعیت نیرو‌های آمریکایی، اوکراین و نظام امنیتی اروپا، به‌نوعی بخشی از یک توافق بسیار بزرگ‌تر با پوتین تلقی شوند؛ موضوعی که وضعیت بسیار خطرناکی برای امنیت اروپا ایجاد می‌کند.»

دیپلمات‌ها همچنین گفته‌اند ترامپ ممکن است سهم آمریکا در تامین مالی مشترک ناتو را کاهش دهد، برنامه خرید تسلیحات برای اوکراین با حمایت ناتو موسوم به «PURL» را محدود کند و روابط واشنگتن با مسکو را بیش از پیش گسترش دهد.

شکست سنگین جمهوری‌خواهان در انتخابات همچنین می‌تواند به تغییرات گسترده‌ای در پنتاگون منجر شود؛ تغییراتی که بر برنامه‌ریزی‌های کنونی این نهاد نیز تاثیر خواهد گذاشت.

«پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، به دلیل خودداری از ارائه گزارش‌های منظم درباره بودجه و عملیات‌های نظامی به نمایندگان کنگره، به‌ویژه دموکرات‌ها، به چهره‌ای بسیار نامحبوب در این نهاد تبدیل شده است.

با این حال، سایر متحدان شک دارند که ترامپ به ناتو آسیب جدی وارد کند. دراگان کراپوویچ، وزیر دفاع مونته‌نگرو، به پولیتیکو گفت: «همیشه گمانه‌زنی‌هایی در مورد خروج ترامپ از ناتو وجود داشته است، اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. کنگره حرف آخر را در مورد کاهش تعداد نیروها در اروپا می‌زند.»

منبع: المیادین