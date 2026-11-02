باشگاه خبرنگاران جوان - مانور آمادگی نانوایان در ایام قطعی برق در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مانور تعدادی از نانوایان به صورت تصادفی بازدید‌های میدانی به عمل آمد و میزان آمادگی این واحد‌ها در مواقع بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مانور معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار، رئیس اداره برق، نمایندگی غله و جهاد کشاورزی، رییس اتحادیه نانوایان و رئیس اداره صمت شهرستان حضور داشتند.

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منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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