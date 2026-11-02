شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلم و تصاویری از برگزاری مانور نانوایان هنگام قطعی برق در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور آمادگی نانوایان در ایام قطعی برق در شهرستان هریس استان آذربایجان شرقی برگزار شد. در این مانور تعدادی از نانوایان به صورت تصادفی بازدید‌های میدانی به عمل آمد و میزان آمادگی این واحد‌ها در مواقع بحرانی مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مانور معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار، رئیس اداره برق، نمایندگی غله و جهاد کشاورزی، رییس اتحادیه نانوایان و رئیس اداره صمت شهرستان حضور داشتند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: محمد طلوعیان - آذربایجان شرقی

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اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق

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برچسب ها: سوژه خبری ، اجرای مانور ، قطعی برق
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