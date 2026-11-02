باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره ابراهیمینور، کارشناس ازدواج، با حضور در برنامه «سیمای خانواده» شبکه یک سیما، به یکی از چالشهای اصلی مسیر ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۹۰ درصد دختران و بانوان هنگام ازدواج، مواردی، چون خانه، ماشین، تحصیلات و تمامی امکانات را بهصورت یکجا از طرف مقابل توقع دارند.
وی افزود : یک پسر ۲۸ ساله طبیعتاً زمان کافی برای فراهم کردن چنین سرمایهای نداشته است و به همین دلیل، بخش بزرگی از تلاش کارشناسان در جلسات مشاوره و مصاحبهها صرف قانعسازی جوانان و خانوادهها برای تعدیل این توقعات میشود.
اگر هر دختری ۱۱۴ سکه مهریه بخواهد
میشه تقریبا ۴۰۰ تن طلا که این نصف ذخایر طلای بانک مرکزی هست
من که ۳۷ سالم شد ازدواج نکردم دخترها خودشون بروند از بانک مرکزی مهریه شان را بگیرند به من چه