باشگاه خبرنگاران جوان - طاهره ابراهیمی‌نور، کارشناس ازدواج، با حضور در برنامه «سیمای خانواده» شبکه یک سیما، به یکی از چالش‌های اصلی مسیر ازدواج جوانان اشاره کرد و گفت: نزدیک به ۹۰ درصد دختران و بانوان هنگام ازدواج، مواردی، چون خانه، ماشین، تحصیلات و تمامی امکانات را به‌صورت یکجا از طرف مقابل توقع دارند.

وی افزود : یک پسر ۲۸ ساله طبیعتاً زمان کافی برای فراهم کردن چنین سرمایه‌ای نداشته است و به همین دلیل، بخش بزرگی از تلاش کارشناسان در جلسات مشاوره و مصاحبه‌ها صرف قانع‌سازی جوانان و خانواده‌ها برای تعدیل این توقعات می‌شود.