فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه عامل قتل پدر و پسر تهرانی، کمتر از هفت ساعت دستگیر شد، گفت: قاتل انگیزه خود را اختلافات خانوادگی و ملکی عنوان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سردار سید موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان گفت: در پی وقوع قتل مسلحانه پدر و پسری سوار بر یک دستگاه خودرو پراید در محور تهران - گرمسار، به سرعت ماموران انتظامی و پلیس آگاهی برای بررسی موضوع در محل حاضر شدند و با بررسی دقیق صحنه جرم، جمع آوری سرنخ‌ها و انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان جنایت را به صورت ویژه دنبال کردند.

وی ادامه داد: پلیس با انجام اقدامات تخصصی، اطلاعاتی و تحقیقات میدانی گسترده، موفق شد در کمتر از هفت ساعت هویت قاتل را شناسایی و طی عملیات غافلگیرانه در تهران دستگیر کند.

سردار حسینی با اشاره به اعتراف متهم به ارتکاب قتل با سلاح گرم، تصریح کرد: قاتل در بازجویی پلیس، انگیزه خود را اختلافات خانوادگی و ملکی عنوان کرد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با تاکید بر برخورد قاطع پلیس با برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی، خاطرنشان کرد: سرعت عمل اشراف اطلاعاتی و تلاش شبانه روزی پلیس در کشف جرایم خشن، نشان دهنده عزم جدی مجموعه انتظامی برای تامین امنیت و آرامش شهروندان است.