باشگاه خبرنگاران جوان- علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین در پکن، درباره تحولات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ابتکار‌های دیپلماتیک تهران برای پایان جنگ و راهکار‌های تقویت امنیت پایدار در منطقه رایزنی کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر اینکه ایران در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود مصالحه نمی‌کند، اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و و ترور رهبر انقلاب اسلامی و خانواده ایشان را جنایتی فراموش ناشدنی توصیف کرد و گفت: ما این اقدامات را مصداق جنایات جنگی می‌دانیم و نباید اجازه داد چنین جنایاتی ادامه یابد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد: موضع تهران در دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تغییری نکرده و ایران در این زمینه هیچ‌گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد.

باقری همچنین با اشاره به پیامد‌های جنگ‌طلبی و سلطه‌جویی آمریکا، گفت: جنگ علیه یک تمدن نمی‌تواند به پیروزی منجر شود و چنین رویکردی موجب اختلال در اقتصاد جهانی خواهد شد.

باقری پس از این دیدار نیز در مصاحبه‌ای در خصوص این سفر گفت: در این دیدار بر این نکته تاکید شد که چین از رویکرد ایران در عرصه دیپلماسی حمایت می‌کند.

وی افزود: ما در دوره پیش رو یک نگاه مشترک هم در دیپلماسی و هم موضوع جنگ، میان ایران و چین داریم.

منبع: تسنیم