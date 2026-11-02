معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی در دیدار با وزیر خارجه چین تاکید کرد که ایران درباره امنیت ملی خود مصالحه نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان- علی باقری، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دیدار با وانگ ئی، وزیر امور خارجه چین در پکن، درباره تحولات ناشی از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، ابتکار‌های دیپلماتیک تهران برای پایان جنگ و راهکار‌های تقویت امنیت پایدار در منطقه رایزنی کرد.

وی در این دیدار با تاکید بر اینکه ایران در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود مصالحه نمی‌کند، اقدامات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به ایران و و ترور رهبر انقلاب اسلامی و خانواده ایشان را جنایتی فراموش ناشدنی توصیف کرد و گفت: ما این اقدامات را مصداق جنایات جنگی می‌دانیم و نباید اجازه داد چنین جنایاتی ادامه یابد.

معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران تصریح کرد: موضع تهران در دفاع از امنیت ملی، حاکمیت و تمامیت ارضی خود تغییری نکرده و ایران در این زمینه هیچ‌گونه مصالحه‌ای نخواهد کرد.

باقری همچنین با اشاره به پیامد‌های جنگ‌طلبی و سلطه‌جویی آمریکا، گفت: جنگ علیه یک تمدن نمی‌تواند به پیروزی منجر شود و چنین رویکردی موجب اختلال در اقتصاد جهانی خواهد شد.

باقری پس از این دیدار نیز در مصاحبه‌ای در خصوص این سفر گفت: در این دیدار بر این نکته تاکید شد که چین از رویکرد ایران در عرصه دیپلماسی حمایت می‌کند.

وی افزود: ما در دوره پیش رو یک نگاه مشترک هم در دیپلماسی و هم موضوع جنگ، میان ایران و چین داریم.

منبع: تسنیم

برچسب ها: شورای امنیت ملی ، چین
خبرهای مرتبط
بقائی: آمریکا همچنان بر خواسته‌های یک‌جانبه خود اصرار دارد
بیانیه مشترک ایران و ۱۱ کشور؛ حمله به تأسیسات هسته‌ای تحت پادمان ممنوع است
مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران سفر می‌کنند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بمب اتم؛ آری یا خیر؟
شکار دو پهپاد آمریکایی MQM-۱۷۰ و انهدام یک پهپاد پیشرفته MQ۹ توسط سپاه
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۲ آبان
اعطای تسهیلات ویژه به سربازان وظیفه/ انتقال سربازان به یگان‌های نزدیک محل سکونت
دستگاه‌های مسئول جلوی بی‌بندوباری را بگیرند
کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش
قالیباف: ایران تسلیم نمی‌شود/ مجلس به سمت طرح‌های ضربتی برای حل مسائل اقتصادی می‌رود
سوال از وزیر آموزش و پرورش در دستورکار امروز مجلس
دعوت عمومی برای حضور در راهپیمایی روز مبارزه با استکبار
عراقچی: همسایگان در اولویت ما قرار دارند
آخرین اخبار
سرلشکر عبداللهی تشریح کرد/ پنج اصل راهبردی ایران برای امنیت پایدار در غرب آسیا
گزارش دیوان محاسبات از انحراف صندوق توسعه حمل‌ونقل از مأموریت‌های قانونی
واردات از مرز‌های دریایی شمال کشور ۷۶ درصد افزایش یافته است/ تشکیل ستاد گذر برای رفع مشکلات پایانه‌های مرزی
استفاده از ظرفیت ترانزیتی با مشکلات متعددی در مرزها روبه‌روست
کارت زرد مجلس به وزیر آموزش و پرورش
مجاهدت مردم در جنگ با معیار‌های مالی قابل سنجش نیست/ آمریکا به هیچ یک از اهداف خود نرسید
عدالت، کیفیت و هویت؛ سه محور اصلی برنامه‌های آموزش و پرورش است
اعطای تسهیلات ویژه به سربازان وظیفه/ انتقال سربازان به یگان‌های نزدیک محل سکونت
قالیباف: ایران تسلیم نمی‌شود/ مجلس به سمت طرح‌های ضربتی برای حل مسائل اقتصادی می‌رود
سوال از وزیر آموزش و پرورش در دستورکار امروز مجلس
دعوت عمومی برای حضور در راهپیمایی روز مبارزه با استکبار
بمب اتم؛ آری یا خیر؟
عراقچی: همسایگان در اولویت ما قرار دارند
دستگاه‌های مسئول جلوی بی‌بندوباری را بگیرند
صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۱۲ آبان
شکار دو پهپاد آمریکایی MQM-۱۷۰ و انهدام یک پهپاد پیشرفته MQ۹ توسط سپاه
اسلامی: چهره‌ها و رسانه‌ها از گمانه‌زنی درخصوص زمان برگزاری انتخابات شورا‌ها پرهیز کنند
خنثی سازی عملیات تروریستی در جنوب استان سیستان و بلوچستان
پاسخ صمیمانۀ رهبر معظّم انقلاب به نامۀ دانش‌آموز ده‌ساله
حضور سرلشکر عبداللهی در کمیسیون امنیت ملی/ از آمادگی‌های رزمی نیرو‌های مسلح تا پاسخ به دشمن
عارف: پیام‌هایی که از طریق واسطه‌ها مخابره می‌شود، حاکی از پیروزی ما است
عارف: مهم نیست کدام دولت تعهد داده؛ باید به تعهدات انتقال آب از دریا عمل کرد
بروز حادثه برای یک نفتکش متخلف در شرق تنگه هرمز
پزشکیان: هیچ‌کس نباید در تأمین نیاز‌های اساسی زندگی تنها بماند
اهتمام ویژه دولت برای تأمین کالا‌های اساسی/ اجرای طرح عرضه مستقیم کالا در ۱۷۳۶ بازار تحت نظارت شهرداری‌ها
باقری: ایران در دفاع از حاکمیت و امنیت ملی خود مصالحه نمی‌کند
سپاه پاسداران: ۱۱ نفتکش متخلف طی ۹ روز در تنگه هرمز سوختند
نیکزاد: برخورد با عوامل جاسوسی علیه ایران بر اساس عدل و قانون خواهد بود
عارف در پیامی درگذشت حمید علیدوستی را تسلیت گفت