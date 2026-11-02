وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت بهداشت غزه از افزایش شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به ۷۴ هزار و ۶۰۹ نفر خبر داد. وزارت بهداشت غزه روز دوشنبه اعلام کرد شمار مجروحان حملات رژیم صهیونیستی نیز به ۱۷۵ هزار و ۸۷۲ نفر رسیده است.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، طی ۴۸ ساعت گذشته ۱۱ فلسطینی در حملات رژیم صهیونیستی به شهادت رسیده و ۳۸ نفر دیگر زخمی شده‌اند.

خبرگزاری آناتولی نیز به نقل از یک منبع پزشکی گزارش داد که تنها در روز دوشنبه، چهار فلسطینی شهید و ۱۰ نفر زخمی شده‌اند.

پیش‌تر نیز دو دختر فلسطینی در پی وقوع آتش‌سوزی در چادری که محل اسکان آوارگان بود، جان خود را از دست داده بودند.

منبع: آناتولی