باشگاه خبرنگاران جوان - پس از گذشت یک هفته از فرار فلاویو بولسونارو به آمریکا، در پی شکست در انتخابات ریاست‌جمهوری مقابل لوئیز ایناسیو لولا در برزیل، منابع خبری، جزئیات تکان‌دهنده‌ای از نحوه این فرار منتشر کردند.

بنا بر گزارش‌های رسانه‌ای، بولسونارو که مشمول حکم قضایی مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور بود پس از شکست در انتخابات، به همراه خانواده‌اش از برزیل گریخته است و یک افسر سابق سازمان اطلاعات اسرائیل (موساد) و همچنین افرادی مرتبط با دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا و خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، در سازماندهی این عملیات نقش داشته‌اند.

طبق گزارش شبکه «سی‌ان‌ان برزیل» به نقل از اطلاعات رسیده به دستگاه‌های امنیتی برزیل، این افسر سابق موساد که نامش فاش نشده و بعد‌ها تابعیت آمریکا را دریافت کرده است، در ۱۹ اکتبر وارد خاک برزیل شده بود. او در ادامه، بولسونارو را در سفر زمینی‌اش از پایتخت برازیلیا، به سمت مرز آرژانتین همراهی کرد.

جزئیات این تحقیق نشان می‌دهد که برای عبور از پل «تانکردو نوس» — که شهر «فوز دو ایگواسو» در برزیل را به شهر «پورتو ایگواسو» در آرژانتین متصل می‌کند — از دو خودرو استفاده شده است. تصاویر دوربین‌های نظارتی که این شبکه به آنها استناد کرده، فلاویو بولسونارو و آن افسر سابق را در خودروی اول، و همسر و دو دختر بولسونارو را در خودروی دوم نشان می‌دهد.

پس از عبور از مرز، اعضای این خانواده با یک هواپیمای شخصی مدل «گلف‌استریم جی۴۰۰» (Gulfstream G۴۰۰) — متعلق به شرکت هوانوردی آرژانتینی «بایرس فلای» (Baires Fly) — سفر خود را ادامه دادند.

بنا بر این گزارش، این هواپیما پیش از ادامه مسیر به سمت فرودگاه «اوپا لوکا» (Opa-locka) در نزدیکی میامی (فلوریدا)، برای سوخت‌گیری در اکوادور توقف داشت.

در خصوص تأمین مالی این سفر، مدیر شرکت هوانوردی مذکور به خبرگزاری فرانسه گفت که هزینه‌های پروازِ حامل خانواده بولسونارو به ایالات متحده، توسط یک واسطه و از طریق یک حساب بانکی در آمریکا پرداخت شده است.

نقش مشاوران ترامپ و میلی در فراری دادن سناتور برزیلی

در همین راستا، گزارش‌های مطبوعاتی به احتمال دخالت چهره‌های نزدیک به دولت‌های آمریکا و آرژانتین در سازماندهی خروج بولسونارو اشاره کرده‌اند.

روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که جیسون میلر از مشاوران دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در هماهنگی برای استفاده از یک جت شخصی برای انتقال این سناتور برزیلی و خانواده‌اش به آمریکا نقش داشته است.

همزمان، روزنامه آرژانتینی «کلارین» گزارش داد که سانتیاگو کابوتو مشاور خاویر میلی، رئیس‌جمهور آرژانتین، برای نظارت بر این عملیات به منطقه مرزی سفر کرده است؛ اقدامی که ظاهراً با هدف جلوگیری از ثبت جزئیات این ماجرا صورت گرفته است.

این در حالی است که مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده، دخالت مستقیم واشنگتن در تدارکات مربوط به خروج بولسونارو از برزیل را تکذیب می‌کند، هرچند تأیید کرده که دونالد ترامپ مجوز ورود این سناتور به خاک آمریکا را صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز، ترامپ نیز اظهار داشت که فلاویو بولسونارو می‌تواند «هر چقدر که بخواهد» در خاک ایالات متحده بماند.

رئیس‌جمهور آمریکا این سخنان را روز شنبه، ۳۱ اکتبر، در فلوریدا به خبرنگاران گفت و در عین حال تصریح کرد که برنامه‌ای برای دیدار با بولسونارو ندارد.

ترامپ پیش‌تر نیز در مورد انتخابات برزیل اظهار نظر کرده و آن را «شرم‌آور» توصیف کرده بود.

اقدام دیپلماتیک برازیلیا و بررسی مسدودسازی دارایی‌های بولسونارو

گزارش‌ها درباره چگونگی خروج بولسونارو، منجر به تحرکات دیپلماتیک میان برزیل و آرژانتین شده است؛ وزارت امور خارجه برزیل نماینده آرژانتین در این کشور را احضار کرد تا درباره نقش احتمالی دولت خاویر میلی در تسهیل خروج این سناتور از برزیل، توضیح دهد. اما متعاقبا، وزیر امور خارجه آرژانتین اعلام کرد که کشورش چنین درخواستی از سوی برزیل دریافت نکرده است.

این پرونده با توجه به حکم قاضی دیوان عالی برزیل، «الکساندر دی مورایس»، که دستور مصادره گذرنامه‌های بولسونارو و ممنوعیت خروج او از کشور را به دلیل تحقیقات مربوط به اتهام پولشویی صادر کرده بود، ابعاد حقوقی بیشتری پیدا کرده است.

در راستای بررسی شرایط فرار این سناتور برزیلی، پلیس فدرال این کشور اعلام کرد که هیچ سابقه رسمی مبنی بر خروج این سناتور از طریق یکی از گذرگاه‌های مرزی مجاز پیدا نکرده است، که این امر پرسش‌هایی را درباره مسیر طی شده در این عملیات و اقدامات همراه آن ایجاد می‌کند.

در ایالات متحده نیز ۲۵ نماینده حزب دموکرات از دولت ترامپ خواسته‌اند تا در مورد احتمال استفاده از منابع دیپلماتیک آمریکا برای کمک به تسهیل خروج بولسونارو از برزیل و ورود او به آمریکا، توضیحاتی ارائه دهد.

به موازات این اتفاقات، پلیس فدرال برزیل در حال بررسی امکان ارائه درخواست به دیوان عالی برای مسدود کردن دارایی‌ها و حساب‌های بانکی بولسونارو است؛ اقدامی که در چارچوب تحقیقات جاری درباره شرایط خروج او و شبهات مالی مرتبط با وی صورت می‌گیرد.

فلاویو بولسونارو پس از رسیدن به میامی، خود را «رهبر مشروع» برزیل اعلام کرد و مدعی شد که رئیس‌جمهور لویی ایناسیو لولا دا سیلوا و دیوان عالی، یک «کودتای انتخاباتی» انجام داده‌اند.

فلاویو بولسونارو در انتخابات ریاست‌جمهوری مقابل لولا دا سیلوا شکست خورد؛ در حالی که لولا حدود ۵۱.۸ درصد آرا را کسب کرد و رقیبش ۳۸.۲ درصد آرا را به دست آورد و اختلاف آنها بیش از ۴.۴ میلیون رای بود.

منبع: فارس