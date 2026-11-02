بلومبرگ گزارش داد کشور‌های خلیج فارس نگران‌اند حمله مجدد آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران، درگیری‌ها را به سراسر منطقه گسترش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - کشور‌های حاشیه خلیج فارس هشدار داده‌اند که هرگونه دور جدید حملات آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل علیه ایران ممکن است به رویارویی منطقه‌ای گسترده‌تر و ویرانگرتری منجر شود؛ این در حالی است که به باور آنها، تهران پس از ماه‌ها جنگ که موازنه‌های امنیتی منطقه را تغییر داده، آمادگی بیشتری برای پاسخ‌گویی پیدا کرده است.

خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی که روز دوشنبه، از طریق روزنامه «ژاپن تایمز» منتشر شد، به نقل از مقام‌ها و شرکت‌کنندگان در گفت‌وگوی امنیتی منامه نوشت که کشور‌های خلیج فارس نگران‌اند ازسرگیری عملیات نظامی به هدف قرار گرفتن تاسیسات انرژی، زیرساخت‌ها و منافع اقتصادی منجر شود و منطقه را با پیامد‌هایی فراتر از محدوده رویارویی مستقیم واشنگتن و تهران مواجه کند.

بلومبرگ خاطرنشان می‌کند که نگرانی‌های کشورهای خلیج فارس نه تنها در مورد مقیاس حملات احتمالی، بلکه در مورد ماهیت پاسخ مورد انتظار ایران نیز هست، به ویژه پس از آنکه تهران در طول جنگ قبلی، سایت‌ها و منافع آمریکا در کشورهای منطقه، از جمله تاسیسات و زیرساخت‌های انرژی را هدف قرار داد.

کشورهای خلیج فارس با یک معضل دوگانه روبرو هستند؛ آنها نمی‌خواهند محدودیت‌های ایران بر دریانوردی در تنگه هرمز ادامه یابد، اما در عین حال نمی‌خواهند جنگ جدیدی رخ دهد که می‌تواند تاسیسات اقتصادی آنها را به هدف مستقیم ایران تبدیل کند.

منبع: الخلیج آنلاین

برچسب ها: جنگ با ایران ، جنگ منطقه ای
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