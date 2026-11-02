باشگاه خبرنگاران جوان - نشست استانداران و شهرداران کلان‌شهر‌ها و مراکز استان‌های کشور با هدف بررسی راهکار‌های تقویت معیشت مردم، با حضور رئیس‌جمهور پزشکیان، در وزارت کشور برگزار شد.

اسکندر مؤمنی، وزیر کشور، در این نشست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، با اشاره به عزم دولت برای مدیریت زنجیره تأمین و توزیع کالا‌های اساسی، اظهار داشت: دیپلماسی منطقه‌ای و استانی نقش مؤثری در تسهیل فرآیند‌های تأمین نیاز‌های مردم ایفا می‌کند.

وزیر کشور با اشاره به چند سفر خود به کشور‌های منطقه در راستای توسعه مناسبات مرزی و مبادلات تجاری، بر اهمیت دیپلماسی منطقه‌ای تاکید کرد.

مومنی گفت: البته برخی استانداران مرزی نیز با استان‌های همجوار خود برای بهبود مناسبات فی‌مابین فراتر از تعاملات ملی به صورت جداگانه جلسات و هماهنگی‌هایی داشته‌اند.

وزیر کشور در ادامه به اقدامات گسترده دولت در حوزه امداد و نجات، اسکان آسیب‌دیدگان از جنگ تحمیلی و بازسازی اماکن آسیب‌دیده اشاره کرد و گفت: در این راستا استانداری‌ها تمام توان و ظرفیت خود را برای انجام وظایف محوله به کار گرفته‌اند.

مؤمنی در بخش دیگری از سخنان خود به دستورالعمل ابلاغی به شهرداری‌ها برای کنترل قیمت‌ها و تنظیم بازار اشاره کرد و افزود: هم‌اکنون ۱۷۳۶ بازار تحت نظارت شهرداری‌ها فعالند که با عرضه مستقیم محصولات، کالا‌ها را ۵ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از سایر مراکز عرضه به دست مردم می‌رسانند.

وزیر کشور همچنین از راه‌اندازی ۱۳۴ بازار جدید در یک ماه اخیر با همکاری پست بانک خبر داد و تصریح کرد: مبنای فعالیت این بازارها، عرضه مستقیم کالا، کاهش هزینه‌های سربار برای غرفه‌داران و حذف واسطه‌های غیرضروری است تا فشار اقتصادی بر اقشار مختلف کاهش یابد.

وی خاطرنشان کرد: دولت در تأمین کالا‌های اساسی کوچک‌ترین درنگی نداشته و تمام بخش‌ها با رویکردی همدلانه، مسئولانه و خالصانه برای رفع دغدغه‌های معیشتی مردم پای کار هستند.

وزیر کشور با اشاره به لزوم صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: صرفه‌جویی همه استان‌ها در کاهش تنش گازی موثر است و همه باید الگوی مصرف را رعایت کنیم.

مومنی گفت: در کوتاه‌مدت باید مصرف را مدیریت کنیم و کاهش مصرف باید اولویت اول دولت و مردم باشد.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت