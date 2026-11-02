باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران مسیر راهپیمایی ۱۳ آبان در مناطق مختلف استان را اعلام کرد.

-ساری: ساعت ۹ صبح از چهار راه ابن شهر آشوب، به سمت میدان شهدای ساری

-بابل: ازچهار راه انتظام به سمت میدان ولایت ساعت ۱۰ صبح.

-قائم شهر: از میدان طالقانی تا مصلا ساعت ۹:۳۰ صبح.

- آمل: از میدان قائم تا میدان ۱۷ شهریور ساعت ۱۰ صبح.

– بهشهر: از چهار راه استقلال به سمت پارک ملت ساعت ۰۰/۱۰ صبح.

-گلوگاه: از مسجد علوی به سمت چهار راه شهید والامقام پهلوان و میدان ۲۲بهمن ساعت ۱۰ صبح.

–جویبار: از مصلای الغدیر جویبار به سمت مسجد جامع بالا محله ساعت ۱۰صبح.

-بابلسر: از مقابل سپاه پاسداران به سمت میدان شهدای بیت المقدس ساعت ۱۰ صبح.

–فریدون‌کنار: از مقابل گلزار شهدای امامزاده سید محمد (ص) به سمت مصلای قدس ساعت ۱۰ صبح.

–محمودآباد: ساعت ۹صبح از سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان محمودآ باد به سمت سه راه مرکزی شهرستان.

– نور: از مصلای الغدیر تا خیابان پاسداران ساعت ۱۰ صبح.

-نوشهر: از خیابان آیینی نماز به سمت میدان همافران، و برگشت از خیبان ۱۵ خرداد به سمت خیابان آیینی نماز، ساعت ۱۰ صبح.

–چالوس: ازمقابل دانشگاه آزاد اسلامی به سمت مصلای بقیه الله الاعظم ساعت ۹:۳۰ صبح.

–عباس آباد: ساعت ۹ صبح از جلوی مسجد جامع تا اداره پست و بلعکس تجمع و برنامه پایانی در دبستان فردوسی.

– تنکابن: از میدان شهید شیرودی بطرف میدان حضرت امام خمینی ره ساعت ۱۰صبح..

-رامسر: مبدا شهرداری رامسر مقصد مصلای حضرت جوادالائمه شهرستان رامسر ساعت ۹ صبح

–میاندرود: از میدان امام حسین (ع) به سمت پژوهش سرای بوستان دانش سورک ساعت ۱۰ صبح.

-کلاردشت: ساعت ۱۰صبح از حسینیه شهدای گمنام به سمت میدان معلم تا بریدگی نهالستان برگشت اجتماع در میدان آیینی معلم.

–شیرگاه: میدان شهدای شیرگاه، مقصد: یادمان شهدای گمنام، ساعت: ۹ صبح

- سیمرغ: از میدان شهید کشوری به طرف خیابان حضرت امام (ره) رو بروی مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح

-زیرآب: ساعت ۱۰ از مسجد جامع تا آستان مقدس امام زاده عبدالحق علیه السلام.

-پل سفید: ساعت ۱۰:۳۰ صبح از مسجد جامع به سمت گلزار شهدا، سرخرود: از جنب بخشداری، خیابان بهار گلزار شهدای مهدیه سرخ رود ساعت ۱۰ صبح.

- مرزن آباد:ازمقابل بسیج به سمت اداره آموزش وپرورش وبالعکس مسجد المهدی ساعت: ۹:۳۰.

-شهر هچیرود: ازمقابل مسجد جامع هچیرود به سمت مرکز شهر، جنب بوستان مادر، ساعت ۹:۳۰صبح

- شهر پول: ازجلوی آموزش و پرورش به طرف مسجدامام حسن عسکری (ع)، ساعت ۱۰ صبح.

-بخش مرکزی شهرسان نوشهر: از جلوی پاسگاه انتظامی به سمت مسجد امیر المومنین (ع) ساعت ۱۰.

- کجور: از مدرسه آیت الله خامنه‌ای، تا مسجد جامع و مزار شهدای گمنام، ساعت ۱۰ صبح.

-بهنمیر: از مقابل آموزش و پرورش تا میدان شهدا ساعت ۱۰:۳۰ صبح.

-هادی‌شهر: از میدان حضرت آیت الله روحانی، سه راه میر بازار تا مقابل بخشداری ساعت ۹:۰۰ صبح.

- رینه: از مدرسه شهید مومنی نژاد به سمت بلوار امام خمینی (ره) به سمت گلزار شهدای امام محمد طاهر ساعت ۹ صبح.

-لاریجان:از مقابل پمپ بنزین سلحشور تا مدرسه علامه حسن زاده آملی ساعت ۰۰/۱۰ صبح.

-بخش امامزاده عبدالله: از مقابل دبستان اسکو محله تا حرم مطهر امام زاده عبدالله آمل ساعت ۱۰صبح.

- سلمان شهر: از مسجد جامع تا میدان ۱۷ شهریور به سمت خیابان شهید بهشتی و تجمع پایانی در پارک کوثر شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح سخنران حجت الاسلام والمسلمین زمانی امام جمعه محترم سلمانشهر.

-شهرکلارآباد: از جلوی مسجد حضرت حجت (عج) شهر کلارآباد به سمت کارخانه چای و بلعکس تجمع پایانی در مدرسه شهید قاضی ساعت ۹:۳۰ صبح.

-شهر فریم: از مقابل بخشداری به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۱۰ صبح.

-کیاسر: از میدان معلم به سمت مصلای امام خمینی (ره) ساعت ۱۰ صبح.

-نشتارود: از شهرداری نشتارود بطرف مصلی نشتارود ساعت ۱۰صبح.

-بخش خرم آباد: از میدان شهید ثابت بطرف مسجد جامع خرم آباد ساعت ۱۰ صبح.

- بخش رودپی شمالی (شهرفرح آباد): از روبروی بخشداری سابق تا مدرسه شهید بخشیان فرح آباد. ساعت ۹صبح

-شهر امیرکلا: میدان شهیدان داداشی به سمت بوستان شهدای گمنام ساعت ۹:۳۰ صبح.

-بخش گتاب: ازشهرداری شهر گتاب به سمت مزار شهید گمنام (پیر تکیه) ساعت حرکت:۹:۳۰صبح

-بخش لاله آباد: از ابتدای کمر بندی احمد چاله پی به سمت مسجد امام رضا (ع) زرگر شهر ساعت ۹:۳۰، بخش بندپی شرقی: از مزار شهدای گمنام به سمت سید نظام الدین، ساعت ۹ صبح.

- بخش بندپی غربی: از حوزه مقاومت بسیج به سمت اداره آموزش و پرورش ساعت ۹ صبح، بخش بابلکنار: از بخشداری به سمت مصلای جمعه، ساعت ۱۰ صبح.

-شهرآستانه سرا (بخش دهفری-شهرستان فریدونکنار): از مقابل حوزه بسیج سیدالشهداء به سمت امامزاده قاسم (ع) ساعت ۰۰/ ۹ صبح.

-بخش دابو دشت: از مقابل پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلا ساعت ۱۰ صبح.

-منطقه بالاتجن: روستای قراخیل-ساعت ۹ صبح از مسجد فاطمه زهرا تا میدان شهداء.

- دابو دشت: مبدأ پاسگاه نیروی انتظامی تا مصلی ساعت ۱۰ صبح.

- بلده: از مقابل پاسگاه انتظامی تا گلزار شهدای گمنام شروع مراسم ۱۰صبح.

-چمستان: از مقابل بخشداری به سمت میدان امام (ره) ساعت ۱۰ صبح.

- ایزد شهر: از مسجد هاشمی ایزد شهر تا مدرسه طناز توسلی شروع مراسم ۱۰ صبح

- رویان: از مدرسه فاطمه زهرا تا گلزارشهدای مسجد جامع رویان ساعت ۱۰ صبح

- لفور: از دهیاری کالی‌کلا‌بطرف دبیرستان شهید توکلی ساعت ۱۰ صبح.

-بخش نارنجستان: چایباغ جنب بخشداری نارنجستان مقصد: حسینیه بزرگ چایباغ ساعت ۱۰ صبح

- کوات: از مدرسه ابتدائی تا مسجد ابوالفضل (ع) ساعت ۱۰ صبح.

-اروست: از ابتدای محل تا پارک آیت اله خامنه‌ای، ساعت ۱۰ صبح.

- قلعه سر: از آرامگاه تا مسجد موسی بن جعفر (ع) حرکت ساعت ۱۰ صبح ۶۰-کردمیر: از حسینیه سیدالشهدا (ع) به سمت مدرسه شهید باقری ساعت ۱۰ صبح.

-خالخیل: از مسجد ابو الفضل (ع) تا گلزار شهدا راس ساعت ۱۰ صبح ۶۲-چالو: مسجد صاحب الزمان (عج) تا گلزار شهدا راس ساعت ۱۰ صبح

-چورت:از مسجد چهارده معصوم (ع) تا گلزار شهدا، سخنران: ساعت ۱۰ صبح.

-روستای زاغمرز: از مدرسه حضرت سجاد به سمت میدان شهدا ساعت ۱۰ صبح.

- بخش یانسر روستای بیشه بنه: از بخشداری به مسجد جامع ساعت ۱۰ صبح

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وستاد بزرگداشت یوم الله ۱۳ آبان استان مازندران

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران