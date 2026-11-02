سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تکمیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان تکمیل شد. پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز و امروز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.

گفتنی است پیشتر، معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه فعالین محترم رسانه‌ای و مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.

برچسب ها: سازمان تامین اجتماعی ، معوقات حقوق
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
سه شنبه , ۱۲ آبان ۱۴۰۵ - ۰:۴۳
امروز سه شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ هست که متأسفانه هنوز مبلغ حق اولاد و عائله مندی و سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در حکم بازنشستگی و هم در فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی تقییر نکرده است و افزایش نیافته است چرا.
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United States of America
بازنشسته
۱۹:۰۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
چرا اگه قسط وام بانکی دیر شود بانک دولتی ها جریمه دیر کرد اخذ می‌کنند ولی بعداز چندین ماه پرداختی حقوق نه مسئولی که عذر خواهی کند ونه دیر کردی ؟
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۶ ۱۲ آبان ۱۴۰۵
آیا بازنشستگان تأمین اجتماعی جریمه دیرکرد معوقات خود را دریافت خواهند کرد؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سلام به آقای پزشکیان دست شما درد نکند که به فکر مردم کم درآمد هستید یک کم به فکر آدمهای زیر پوشش کمیته امداد هم باشید سنگهای آنها بالا اما در آمد آنها زیر صفر یکی پدر مادر خودم درکرج هستند واقعا در آمد ندارند من هم به دست شوهرم که با ماهی ۱۸ میلیون حقوق می گیرد نگاه میکنم خواهش می کنم به فکر آنها باشید سن آنها بالای ۷۴ سال میباشد
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۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۶ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
عائله مندی و حق معیشت چیشد؟
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۴
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Iran (Islamic Republic of)
خلیل
۱۷:۴۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
کدوم واریزی امروز یازده ابان ساعت ۱۷.۴۵ دقیقه
برای بنده هنوز ز واریز نشده
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
حسینی
۱۷:۳۹ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
امروز یازده ابان ساعت ۱۷ ۳۸ دقیقه هنوز برای بنده واریز نکردین
چرا دوروغ میگید
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۲
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Iran (Islamic Republic of)
اعتراض
۱۷:۲۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
امروز دوشنبه ۱۱ آبان ۱۴۰۵ هست که متأسفانه هنوز مبلغ حق اولاد و عائله مندی و سایر سطوح بازنشستگان تأمین اجتماعی در حکم بازنشستگی و هم در فیش حقوقی بازنشستگان تأمین اجتماعی تقییر نکرده است و افزایش نیافته است چرا.
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
فرهنگ
۱۷:۰۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
سلام چرا معوقات فروردین با اوردیبهشت تفاوت دارد مکر هر دو در سال ۱۴۰۵ نیستند
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Iran (Islamic Republic of)
بی نام و نشان
۱۶:۰۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
خیلی زحمت کشیدید عرقتان درآمد. بقیه معوقات کی پرداخت می شود.؟؟
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