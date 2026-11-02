باشگاه خبرنگاران جوان - سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان تکمیل شد. پرداخت این بخش از معوقات ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار بازنشسته و مستمری‌بگیر تأمین اجتماعی از روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه آغاز و امروز دوشنبه ۱۱ آبان به پایان رسید.

گفتنی است پیشتر، معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به فروردین ماه ۱۴۰۵ بازنشستگان و مستمری‌بگیران نیز در شهریورماه پرداخت شد.

با توجه به شرایط شبکه بانکی کشور، از بازنشستگان و مستمری‌بگیران گرامی خواهشمندیم در صورت عدم دریافت پیامک بانکی، موجودی حساب خود را بررسی نمایند.

در پایان یادآور می‌شود، تنها مرجع رسمی اطلاع رسانی اخبار و موضوعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی، اداره کل روابط عمومی است، لذا به کلیه فعالین محترم رسانه‌ای و مخاطبین گرامی توصیه می‌شود موضوعات را از طریق وبسایت Tamin.ir و یا کانال‌ها و صفحات رسمی سازمان که در کلیه در شبکه‌های اجتماعی با نشانی مشترک Tamin_Media در دسترس است، دنبال نمایند.

همچنین سامانه پاسخگویی تأمین اجتماعی با شماره تلفن ۱۴۲۰ بدون نیاز به پیش شماره از سراسر کشور و یا تلفن همراه، به صورت شبانه روزی پاسخگوی سوالات ذینفعان است.