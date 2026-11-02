باشگاه خبرنگاران جوان - شهرام ملکی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، در حاشیه بیست‌ونهمین جلسه پایش طرح‌های حمایتی مسکن که به‌صورت هفتگی و با حضور وزیر راه و شهرسازی برگزار می‌شود، با اشاره به آخرین وضعیت اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید اظهار کرد: در حال حاضر ۱۴۱ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید در دست اجراست که تأمین منابع مالی آن از محل تسهیلات بانکی و آورده متقاضیان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه از ابتدای اجرای طرح تاکنون نزدیک به ۹۲ همت منابع مالی به پروژه‌های مذکور اختصاص یافته است، افزود: از این میزان، ۵۲ همت مربوط به دولت چهاردهم است که با همراهی شبکه بانکی و مشارکت متقاضیان تأمین و به پروژه‌ها تزریق شده است.

ملکی با اشاره به تأثیر تأمین منابع مالی در روند پیشرفت پروژه‌ها تصریح کرد: با مشارکت مناسب مردم و همکاری مجموعه بانک‌ها، توانسته‌ایم میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید را به ۴۳ درصد برسانیم که نشان‌دهنده تداوم روند اجرایی و حرکت پروژه‌ها به سمت تکمیل و بهره‌برداری است.

منبع: وزارت راه و شهرسازی