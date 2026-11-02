مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی از خرید حمایتی ۴ هزار و ۸۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان در سه مرحله خبر داد و گفت: این اقدام گامی مؤثر در راستای تنظیم بازار، مدیریت مازاد تولید و حمایت همه‌جانبه از زنجیره تولید بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مصطفی زاهد با اعلام این خبر اظهار کرد: شرکت پشتیبانی امور دام استان در پی تحولات اقتصادی و با هدف صیانت از سرمایه مرغداران، حفظ تعادل بازار و تأمین ذخایر راهبردی کشور برنامه‌ریزی مدونی را برای خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد به اجرا گذاشت که این فرآیند طی سه مرحله با موفقیت محقق شد.

وی با تشریح جزئیات این مراحل تصریح کرد: در مرحله نخست این طرح از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ یک‌هزار و ۶۰۰ تن گوشت مرغ منجمد از تولیدکنندگان استان خریداری شد و در مرحله دوم نیز با رصد دقیق شرایط بازار در تیرماه سال جاری حجم خرید با افزایشی چشمگیر به ۲ هزار و ۵۵۰ تن رسید که بالاترین حجم خرید در میان مراحل سه‌گانه را به خود اختصاص داد.

مدیرکل پشتیبانی امور دام آذربایجان‌غربی افزود: در مرحله سوم و پایانی این طرح که طی ماه‌های شهریور و مهرماه ۱۴۰۵ به سرانجام رسید ۶۵۰ تن دیگر از این محصول جمع‌آوری و ذخیره‌سازی شد.

زاهد در پایان با تأکید بر اینکه مجموع خرید حمایتی گوشت مرغ منجمد در استان به ۴ هزار و ۸۰۰ تن رسیده است، خاطرنشان کرد: این اقدامات پیشگیرانه مانع از متضرر شدن مرغداران در روزهای نوسان بازار شد و پایداری زنجیره تولید و امنیت غذایی استان را بیش از پیش تقویت کرد.

برچسب ها: خرید حمایتی مرغ ، پشتیبانی دام
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