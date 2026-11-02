باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هوشنگ صیدایی، مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به اعتراض برخی مشترکان نسبت به افزایش مبالغ قبوض گاز گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشترکان معترض، به دلیل سکونت در خانه‌های بزرگ و لوکس و برخورداری از امکاناتی مانند استخر و جکوزی، مصرف بالایی دارند و طبیعی است که با ورود به پله‌های بالاتر مصرف، با قبوض سنگین‌تری مواجه شوند.

صیدایی با بیان اینکه بررسی اعتراض‌های مشترکان در سراسر کشور، به‌ویژه در شهر تهران، انجام شده است، اظهار کرد: در بررسی‌های صورت‌گرفته، مشترکان معترض به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه نخست خانوارهایی بودند که در منازل بزرگ و لوکس سکونت داشتند و به دلیل مصرف بالای گاز، در پله‌های بالاتر تعرفه قرار گرفته بودند.

وی افزود: گروه دوم مربوط به مشترکانی بود که در فصل گرم سال به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی چیلر، با افزایش مبلغ قبض مواجه شده بودند. پس از بررسی مشخص شد که در محاسبه قبوض این دسته از مشترکان، تا حدودی اجحاف شده است؛ به همین دلیل با دریافت مصوبه جدید از هیئت وزیران و اعمال اصلاحات لازم، قبوض این مشترکان اصلاح شد.

مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: بنابراین در حال حاضر، اعتراض‌های باقی‌مانده عمدتاً مربوط به مشترکانی است که مصرف بسیار بالایی دارند. افرادی که در منازل خود از امکاناتی مانند استخر و جکوزی استفاده می‌کنند و میزان مصرف گاز بالاتری دارند، طبیعتاً باید هزینه بیشتری نیز پرداخت کنند.

صیدایی با تأکید بر اینکه توان مالی بالاتر به معنای مجاز بودن مصرف نامتعارف گاز نیست، تصریح کرد: برخورداری از وضعیت مالی مناسب نباید بهانه‌ای برای افزایش بی‌رویه مصرف باشد؛ به‌ویژه اینکه کشور چند سالی است با مسئله ناترازی گاز مواجه است و مدیریت مصرف در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر مصرف گاز در سال جاری هشدار داد: امسال کنترل‌های بیشتری بر میزان مصرف مشترکان اعمال خواهد شد و با افرادی که به هشدارها توجه نکنند و همچنان به مصرف بی‌رویه ادامه دهند، برخورد می‌شود و محدودیت‌هایی برای این دسته از مشترکان در نظر خواهیم گرفت.