مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران گفت: بخشی از مشترکان معترض، به دلیل سکونت در خانه‌های لوکس مصرف بالایی دارند و طبیعی است که با ورود به پله‌های بالاتر مصرف، با قبوض سنگین‌تری مواجه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  هوشنگ صیدایی، مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران، با اشاره به اعتراض برخی مشترکان نسبت به افزایش مبالغ قبوض گاز گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد بخشی از مشترکان معترض، به دلیل سکونت در خانه‌های بزرگ و لوکس و برخورداری از امکاناتی مانند استخر و جکوزی، مصرف بالایی دارند و طبیعی است که با ورود به پله‌های بالاتر مصرف، با قبوض سنگین‌تری مواجه شوند.

صیدایی با بیان اینکه بررسی اعتراض‌های مشترکان در سراسر کشور، به‌ویژه در شهر تهران، انجام شده است، اظهار کرد: در بررسی‌های صورت‌گرفته، مشترکان معترض به دو گروه تقسیم شدند؛ گروه نخست خانوارهایی بودند که در منازل بزرگ و لوکس سکونت داشتند و به دلیل مصرف بالای گاز، در پله‌های بالاتر تعرفه قرار گرفته بودند.

وی افزود: گروه دوم مربوط به مشترکانی بود که در فصل گرم سال به دلیل استفاده از سیستم‌های سرمایشی چیلر، با افزایش مبلغ قبض مواجه شده بودند. پس از بررسی مشخص شد که در محاسبه قبوض این دسته از مشترکان، تا حدودی اجحاف شده است؛ به همین دلیل با دریافت مصوبه جدید از هیئت وزیران و اعمال اصلاحات لازم، قبوض این مشترکان اصلاح شد.

مدیر هماهنگی گازرسانی شرکت ملی گاز ایران ادامه داد: بنابراین در حال حاضر، اعتراض‌های باقی‌مانده عمدتاً مربوط به مشترکانی است که مصرف بسیار بالایی دارند. افرادی که در منازل خود از امکاناتی مانند استخر و جکوزی استفاده می‌کنند و میزان مصرف گاز بالاتری دارند، طبیعتاً باید هزینه بیشتری نیز پرداخت کنند.

صیدایی با تأکید بر اینکه توان مالی بالاتر به معنای مجاز بودن مصرف نامتعارف گاز نیست، تصریح کرد: برخورداری از وضعیت مالی مناسب نباید بهانه‌ای برای افزایش بی‌رویه مصرف باشد؛ به‌ویژه اینکه کشور چند سالی است با مسئله ناترازی گاز مواجه است و مدیریت مصرف در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر مصرف گاز در سال جاری هشدار داد: امسال کنترل‌های بیشتری بر میزان مصرف مشترکان اعمال خواهد شد و با افرادی که به هشدارها توجه نکنند و همچنان به مصرف بی‌رویه ادامه دهند، برخورد می‌شود و محدودیت‌هایی برای این دسته از مشترکان در نظر خواهیم گرفت.

برچسب ها: مصرف گاز ، قبض گاز
خبرهای مرتبط
وصول ۷۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی در ۶ ماهه ابتدایی سال
تعیین‌تکلیف تأمین سوخت نیروگاه‌های ماده ۴، مقیاس کوچک و خودتأمین
معیشت کارکنان دولت و بازنشستگان در بودجه ۱۴۰۶ مورد توجه قرار می‌گیرد
سرپرست وزارت نفت: وزیر خزانه‌داری آمریکا نگران هزینه سوخت مردمش باشد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
از جمع‌آوری کارت‌های آزاد تا رصد سوخت‌گیری خودروها/ برنامه جدید دولت برای مهار مصرف بنزین
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری
پروازهای زیارتی به عربستان در انتظار نهایی شدن مذاکرات/ پروازهای نجف برقرار و بغداد همچنان لغو است+ فیلم
توزیع روزانه ۱۷۰۰ تن مرغ در تهران/قیمت مرغ از ۲۰ آبان متعادل می شود
رمزگشایی از کسر کارمزد ۱۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری اضطراری
نگرانی در خصوص تامین کالا نداریم
رکورد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران؛ برخی افراد بیش از ۱۰۰ حساب دارند
تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت از مسیر مذاکره با همسایگان
تداوم تولید و بازسازی پالایشگاه‌ها اولویت اصلی نفت و گاز پارس
آخرین اخبار
افزایش ۱۷۵ واحدی شاخص کل بورس
وصول ۷۵ درصد از درآمد‌های مالیاتی در ۶ ماهه ابتدایی سال
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۱۲ آبان ماه ۱۴۰۵
روش‌های بازیابی رمز کارت سوخت اعلام شد/ از سامانه اینترنتی تا مراجعه حضوری
۸۵ همت ارزش‌آفرینی در مولدسازی دارایی‌های دولت
تداوم تولید و بازسازی پالایشگاه‌ها اولویت اصلی نفت و گاز پارس
بازار سرمایه صرفاً به شاخص کل محدود نمی‌شود/ اصلاح شاخص کل به پایان رسیده است؟
نصب ۳.۵ میلیون قطعه کاهنده مصرف آب در تهران/ هدف‌گذاری برای تجهیز ۱.۵ میلیون واحد ساختمانی
تداوم پیگیری‌های سازمان بورس برای رفع ابهام از مفاد دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری نفت خام
رمزگشایی از کسر کارمزد ۱۰۰۰ تومانی سوخت‌گیری اضطراری
۸۵ درصد برنامه الگوی کشت در کشور اجرا شد
رکورد ۶۵۰ میلیون حساب بانکی در ایران؛ برخی افراد بیش از ۱۰۰ حساب دارند
هرگونه نشانه گذاری و قطع درختان جنگلی و سرپا در حاشیه رودخانه‌ها ممنوع است
از جمع‌آوری کارت‌های آزاد تا رصد سوخت‌گیری خودروها/ برنامه جدید دولت برای مهار مصرف بنزین
تولید ۸۵۰ هزار تن حبوبات در کشور رکورد تاریخی زد
پروازهای زیارتی به عربستان در انتظار نهایی شدن مذاکرات/ پروازهای نجف برقرار و بغداد همچنان لغو است+ فیلم
تسهیل صادرات، واردات و ترانزیت از مسیر مذاکره با همسایگان
نگرانی در خصوص تامین کالا نداریم
گردش مالی سالانه خرما ۲ میلیارد دلار است
توزیع روزانه ۱۷۰۰ تن مرغ در تهران/قیمت مرغ از ۲۰ آبان متعادل می شود
تمام ابعاد مسئله بنزین را نمی‌توان با یک راهکار واحد مدیریت کرد
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران: همدلی ملی شرط عبور مطمئن از زمستان است
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به تهران و جاده هراز
ورود موج جدید بارشی از روز پنجشنبه از سمت غرب کشور
کاهش ۱.۲ درصدی مصرف بنزین در ۱۰ روز نخست آبان/ رشد ۶ درصدی مصرف بنزین متوقف شد
همتی: مطالبات واردکنندگان کالا‌های اساسی بر عهده دولت است، نه بانک مرکزی
بازگشت بورس به مسیر تعادل در گرو ورود نقدینگی و احیای اعتماد سرمایه‌گذاران
قطع گاز در انتظار مشترکان پرمصرف
اختصاص ۹۲ همت منابع مالی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید
کیفیت را نباید فقط با صنعت خودرو سنجید