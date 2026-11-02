باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر در خصوص دارو‌های حیاتی و ضروری، کم‌ترین کمبود را نسبت به سال گذشته داریم.

پیرصالحی تاکید کرد: اقلام دارویی و مواد اولیه با وجود افزایش مدت زمان رسیدن، از مسیر‌های مختلف تامین می‌شود.

وی افزود: مجموعه ذخایر دارویی و استراتژیک در اختیار دولت و صنعت دارو خوب ارزیابی شده است و تاب آوری بالایی در این خصوص وجود دارد.

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: در حوزه دارو‌های بیمارستانی کمترین کمبود‌ها را داریم؛ بیمارستان‌ها در حدود یکسال است که پول شرکت‌های دارویی را پرداخت نکرده‌اند.