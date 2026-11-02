رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر دارو از مسیر‌های مختلف تامین و وارد کشور می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمیدجنیدی‌مقدم - مهدی پیرصالحی، رئیس سازمان غذا و دارو گفت: در حال حاضر در خصوص دارو‌های حیاتی و ضروری، کم‌ترین کمبود را نسبت به سال گذشته داریم.

پیرصالحی تاکید کرد: اقلام دارویی و مواد اولیه با وجود افزایش مدت زمان رسیدن، از مسیر‌های مختلف تامین می‌شود.

وی افزود: مجموعه ذخایر دارویی و استراتژیک در اختیار دولت و صنعت دارو خوب ارزیابی شده است و تاب آوری بالایی در این خصوص وجود دارد. 

رئیس سازمان غذا و دارو بیان کرد: در حوزه دارو‌های بیمارستانی کمترین کمبود‌ها را داریم؛ بیمارستان‌ها در حدود یکسال است که پول شرکت‌های دارویی را پرداخت نکرده‌اند.

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برچسب ها: کمبود دارو ، ارز دارو
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۰۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
دارو و درمان و حتی ویزیت پزشکان در کمتر از یکسال ۳ برابر شده .
۰
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۸ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
درود بر شما
۲
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
آخه چ مرضی دارین اصلانم کم نمیارید
۰
۳
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