کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند حرکتی بازار سهام نکاتی را مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - فاطمه اکبری، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: معاملات بورس تهران امروز با موجی از عرضه آغاز شد؛ به‌طوری‌که شاخص کل در دقایق ابتدایی معاملات بیش از ۶۵ هزار واحد افت کرد و تا محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد عقب نشست. با این حال، افزایش تقاضا در ادامه معاملات موجب شد بخش عمده افت اولیه شاخص جبران شود و شاخص کل در نهایت با کاهش محدود ۵ هزار و ۲۲۸ واحدی، معادل ۰.۰۷ درصد، در سطح ۷ میلیون و ۶۴۹ هزار واحد به کار خود پایان دهد.

او با اشاره به واگرایی میان شاخص کل و شاخص هم‌وزن در معاملات امروز بیان کرد: در حالی که شاخص کل تحت تأثیر عملکرد منفی نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز همچنان نزولی باقی ماند، شاخص هم‌وزن با رشد ۹ هزار و ۶۳۳ واحدی، معادل ۰.۴۴ درصد، به سطح ۲ میلیون و ۱۷۵ هزار واحد رسید. این واگرایی نشان می‌دهد فشار فروش در سهام بزرگ متمرکزتر بوده و در مقابل، تقاضا در نماد‌های کوچک و متوسط وضعیت بهتری داشته است. همچنین رشد ۰.۵۲ درصدی شاخص کل فرابورس نیز مؤید تفاوت عملکرد در بخش‌های مختلف بازار است.

اکبری با اشاره به وضعیت پهنای بازار اظهار کرد: در پایان معاملات امروز، ۶۴۶ نماد در محدوده مثبت و ۳۰۲ نماد در محدوده منفی قرار گرفتند. همچنین تعداد صف‌های خرید به ۲۶۷ نماد رسید، در حالی که ۸۹ نماد همچنان در صف فروش بودند. ارزش سفارش‌های خرید نیز با ثبت ۶ هزار و ۶۷۵ میلیارد تومان، حدود ۲ هزار میلیارد تومان بیشتر از سفارش‌های فروش بود. این ارقام از بهبود محسوس توازن عرضه و تقاضا در مقایسه با ساعات ابتدایی معاملات حکایت دارند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به بررسی جریان نقدینگی در بازار پرداخت و گفت: با وجود بهبود وضعیت معاملات، بررسی جریان نقدینگی تصویر محتاطانه‌تری از شرایط بازار ارائه می‌دهد. امروز حدود یک‌هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی خارج شد. علاوه بر این، سرانه فروش حقیقی‌ها حدود ۹۷ میلیون تومان در مقابل سرانه خرید ۶۷ میلیون تومانی بود و قدرت خرید منفی ۱.۴۶ ثبت شد.

او افزود: این آمار نشان می‌دهد با وجود افزایش تعداد نماد‌های مثبت، فروشندگان از نظر حجم سرانه معاملات همچنان دست بالاتری داشتند. از سوی دیگر، ارزش معاملات سهام حدود ۳۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بود که نشان می‌دهد بهبود قیمت‌ها هنوز با بازگشت قدرتمند نقدینگی به بازار همراه نشده است.

اکبری درباره وضعیت معاملات در صنایع مختلف نیز تصریح کرد: گروه‌های فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی و محصولات شیمیایی بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند. در مقابل، گروه‌های حمل‌ونقل، لاستیک و پلاستیک و سیمان از جمله گروه‌هایی بودند که با ورود نقدینگی مواجه شدند. همچنین صندوق‌های طلا با جذب منابع، مورد توجه بخشی از سرمایه‌گذاران قرار گرفتند؛ این در حالی است که صندوق‌های درآمد ثابت و برخی گروه‌های بزرگ کالامحور با خروج پول مواجه شدند.

او در ارزیابی مجموع تحولات بازار سهام در معاملات امروز بیان کرد: شرایط کنونی را می‌توان نشانه‌ای از کاهش شدت فشار فروش و تلاش بازار برای رسیدن به تعادل ارزیابی کرد، اما این وضعیت لزوماً به معنای آغاز یک روند صعودی جدید نیست. جبران بخش عمده افت شاخص کل، رشد شاخص هم‌وزن، افزایش تعداد نماد‌های مثبت و برتری سفارش‌های خرید، همگی از جمله نشانه‌های مثبت بهبود وضعیت کوتاه‌مدت معاملات به شمار می‌روند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با این حال، تداوم خروج پول حقیقی، منفی بودن قدرت خرید و نبود رشد معنادار در ارزش معاملات نشان می‌دهد اعتماد سرمایه‌گذاران و نقدینگی هنوز به شکل پایدار به بازار بازنگشته است. بنابراین، برای ارزیابی دقیق‌تر وضعیت بورس، باید علاوه بر روند شاخص‌ها، جریان ورود و خروج پول و کیفیت تقاضا در معاملات نیز مورد توجه قرار گیرد.

اکبری با اشاره به محدوده‌های مهم شاخص کل در کوتاه‌مدت گفت: محدوده ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد برای شاخص کل از اهمیت حمایتی برخوردار است و در مقابل، تثبیت شاخص بالاتر از محدوده ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار واحد می‌تواند نخستین نشانه جدی‌تر از بهبود روند بازار باشد.

او خاطرنشان کرد: مهم‌ترین معیار برای تأیید بازگشت بازار، صرفاً سبزپوشی شاخص‌ها نیست، بلکه کاهش خروج پول حقیقی، افزایش ارزش معاملات و بازگشت تقاضا به نماد‌های بزرگ و شاخص‌ساز اهمیت بیشتری دارد. در واقع، بورس تهران در معاملات امروز از فاز ریزش پرشتاب فاصله گرفت، اما برای عبور از وضعیت شکننده فعلی و ورود به یک روند صعودی پایدار، همچنان به محرک‌های بنیادی و بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز دارد.