۱۳ آبان امسال صحنه نمایش وحدت و اقتدار ملت ایران است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی؛ حجت‌الاسلام سیدمحمد سادات در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در سنندج، با اشاره به اهمیت تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و یادآور سه حادثه مهم تبعید امام خمینی (ره) در سال ۱۳۴۳ در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان به دست رژیم پهلوی و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در سال ۱۳۵۸ است.

وی افزود: ۱۳ آبان نماد هویت انقلابی ملت ایران و پرچمدار گفتمان مقاومت و مبارزه با استکبار جهانی است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به تحولات منطقه و نقش آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی گفت: ایالات متحده امروز علاوه بر تجاوز به استقلال ملت‌ها، با پشتیبانی مالی و نظامی از رژیم صهیونیستی در جنایات این رژیم نقش دارد.

سادات ادامه داد: اتحاد آمریکا و رژیم صهیونیستی نمونه آشکار سلطه‌طلبی و استعمار نوین است که با استفاده از ابزار‌های رسانه‌ای و فشار‌های اقتصادی، ملت‌های آزاده را هدف قرار داده است.

وی با تأکید بر اینکه استکبارستیزی یکی از اصلی‌ترین مؤلفه‌های هویت انقلاب اسلامی است، بیان کرد: گفتمان مقاومت و ایستادگی در برابر سلطه‌گری، مسیر عزت، پیشرفت و سعادت ملت ایران را هموار می‌کند.

سادات با بیان اینکه ۱۳ آبان فرصتی برای تقویت روحیه مقاومت و آگاهی‌بخشی به نسل جوان است، افزود: باید با تبیین ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی برای نوجوانان و جوانان، زمینه تقویت وحدت و همبستگی در جبهه مقاومت را فراهم کنیم.

وی در پایان از مردم برای حضور گسترده در راهپیمایی ۱۳ آبان دعوت کرد و گفت: امیدواریم امسال با حضور منسجم و باشکوه مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، حول محور ولایت و در سایه اقتدار نیرو‌های مسلح، حماسه‌ای متفاوت خلق شود و این حضور، موجب ناامیدی دشمنان و افزایش امید در میان آزادی‌خواهان جهان شود.