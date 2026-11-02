باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - تیم فوتبال استقلال در فصل جاری با مشکلاتی در بخش دفاعی خود مواجه شده و مصدومیت برخی بازیکنان باعث شده است سهراب بختیاری‌زاده برای انتخاب ترکیب اصلی با محدودیت‌هایی روبه‌رو شود.

آبی‌پوشان در هفته‌های اخیر در چند مسابقه با غیبت مدافعان خود مواجه بوده‌اند و شرایط بازیکنانی مانند سامان تورانیان و رستم آشورماتوف دست کادرفنی را برای استفاده از تمام گزینه‌های دفاعی بسته است و هر دو بازیکن به این بازی نمی رسند.

این شرایط در حالی رقم خورده که استقلال در ادامه فصل باید هم‌زمان در رقابت‌های لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا به میدان برود و حفظ ثبات در خط دفاعی می‌تواند یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کادرفنی این تیم باشد.

بختیاری‌زاده برای عبور از این وضعیت باید علاوه بر مدیریت شرایط بازیکنان مصدوم، از نفرات جایگزین نیز به بهترین شکل استفاده کند تا غیبت مهره‌های اصلی تأثیر منفی بر عملکرد دفاعی استقلال نداشته باشد.