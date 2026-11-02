باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آویگدور لیبرمن، رهبر حزب راست‌گرای «اسرائیل خانه ما»(اسرائیل بیت نو)، روز دوشنبه با رد هرگونه ائتلاف با بنیامین نتانیاهو، تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی وارد کابینه ای با حضور نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی نخواهد شد؛ حتی اگر طرح تشکیل کابینه بر پایه چرخش در سمت نخست‌وزیری باشد.

وزیر خارجه، جنگ و دارایی پیشین رژیم صهیونیستی و در یک نشست خبری تأکید کرد که تحت هیچ شرایطی با نتانیاهو ائتلاف نخواهد کرد؛ حتی اگر توافقی برای تشکیل کابینه با نخست‌وزیری چرخشی مطرح شود و در مرحله نخست، ریاست کابینه به خود او واگذار شود.

وی همچنین افزود که «رهبران ائتلاف با عجیب‌ترین پیشنهاد‌ها به من مراجعه کرده‌اند.»

این موضع‌گیری در پی تحولات انتخاباتی اخیر مطرح شده است. لیبرمن پیش‌تر از حزب لیکود خواسته بود نتانیاهو را از صفوف خود کنار بگذارد و گفته بود: «اگر او کنار برود، بازسازی اردوگاه ملی امکان‌پذیر خواهد شد.»

منبع: بریکینگ دِ نیوز