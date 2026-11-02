فشردگی مسابقات لیگ برتر و آسیا، حفظ آمادگی بدنی بازیکنان استقلال را به یکی از دغدغه‌های اصلی کادر فنی این تیم در ادامه فصل تبدیل کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - فشردگی مسابقات در فصل جاری به یکی از چالش‌های مهم تیم فوتبال استقلال تبدیل شده است؛ تیمی که علاوه بر حضور در لیگ برتر، باید در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا نیز به میدان برود و فرصت چندانی برای استراحت و آماده‌سازی میان مسابقات ندارد.

شاگردان سهراب بختیاری‌زاده در هفته‌های پیش رو باید چند مسابقه مهم را در فاصله زمانی کوتاه برگزار کنند؛ موضوعی که می‌تواند روی آمادگی جسمانی بازیکنان و کیفیت عملکرد آنها تأثیرگذار باشد.

این مسئله با توجه به محدودیت استقلال در استفاده از تمام نفرات و غیبت برخی بازیکنان به دلیل مصدومیت اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، کادرفنی باید برای جلوگیری از فشار بیش از حد به بازیکنان اصلی، برنامه‌ریزی دقیقی برای تمرینات و مدیریت دقایق حضور آنها در مسابقات داشته باشد.

استقلال در ادامه فصل برای حفظ جایگاه خود در لیگ برتر و موفقیت در آسیا به آمادگی تمام بازیکنان نیاز دارد و مدیریت فشار مسابقات می‌تواند یکی از عوامل تعیین‌کننده در عملکرد این تیم باشد.

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، فوتبال
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۷ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
هفته ای یه بازی فشرده هست؟!؟!؟؟!!!
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