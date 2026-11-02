باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه- باشگاه استقلال در سال‌های اخیر با پرونده‌های حقوقی متعددی در داخل و خارج از کشور مواجه شده که بخشی از آنها به اختلافات مالی با بازیکنان، مربیان و سایر طرف‌های قرارداد مربوط می‌شود؛ موضوعی که در مقاطع مختلف مشکلاتی را برای این باشگاه به همراه داشته است.

با آغاز فعالیت مدیریت جدید باشگاه استقلال، رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و مالی و تلاش برای تعیین تکلیف مطالبات شاکیان به یکی از موضوعات مهم پیش روی مدیران تبدیل شده است.

در همین راستا، مدیران باشگاه باید با بررسی دقیق پرونده‌های موجود و مذاکره با طلبکاران، زمینه دستیابی به توافق و جلوگیری از افزایش بدهی‌ها را فراهم کنند. حل‌وفصل این پرونده‌ها علاوه بر کاهش فشار مالی، می‌تواند از ایجاد مشکلات جدید برای استقلال در مسیر فعالیت‌های داخلی و بین‌المللی جلوگیری کند.

با توجه به تعدد پرونده‌های حقوقی استقلال، نحوه مدیریت این موضوع و میزان موفقیت مدیران در دستیابی به توافق با شاکیان، یکی از آزمون‌های مهم مدیریت جدید این باشگاه در ماه‌های پیش رو خواهد بود.