باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، ضمن استقبال از نشست ایران و نمایندگان کشور‌های عضو پیمان مکه در تهران، بر ضرورت گفت‌وگوی سازنده میان کشور‌های منطقه و بازگشت هرچه سریع‌تر وضعیت تنگه هرمز به حالت عادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری تاس، زاخارووا با اشاره به نشست ۲۶ اکتبر مقام‌های ارشد ایران و نمایندگان کشور‌های عضو پیمان مکه در تهران، گفت مسکو از این گفت‌و‌گو‌ها استقبال می‌کند و بازسازی اعتماد متقابل و احترام به منافع امنیتی همسایگان را ضروری می‌داند.

وی تأکید کرد که این رویکرد با طرح روسیه برای ایجاد امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس و شکل‌گیری ساختاری امنیتی و تفکیک‌ناپذیر، به دور از مداخلات مخرب خارجی، همخوانی دارد.

سخنگوی وزارت خارجه روسیه همچنین ابراز امیدواری کرد که وضعیت تنگه هرمز در سریع‌ترین زمان ممکن به حالت عادی بازگردد و منافع مشروع کشور‌های ساحلی و دیگر کشور‌هایی که خواهان استفاده آزادانه و ایمن از این آبراه راهبردی هستند، مورد توجه قرار گیرد.

زاخارووا در همین زمینه، محاصره دریایی آمریکا علیه ایران را غیرقانونی خواند و گفت منافع ایران نیز باید در هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز لحاظ شود.

منبع: خبرگزاری تاس