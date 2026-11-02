رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان جزئیات تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی همزمان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان در شهر رشت را اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان از اجرای تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی همز‌مان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان (روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) در شهر رشت خبر داد.

او با اشاره به برگزاری این مراسم از ساعت ۹ صبح در سه مسیر گفت: به منظور تأمین نظم و ایمنی ترافیکی، مدیریت عبور و مرور و تسهیل تردد شرکت‌کنندگان و شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در ۲ مرحله شامل محدودیت توقف و محدودیت تردد در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور گیلان افزود: محدودیت توقف خودرو‌ها از ساعت ۶ صبح و محدودیت تردد وسایل نقلیه از ساعت ۸ صبح در مسیر‌های اعلام شده به این شرح اعمال خواهد شد: مسیر شماره یک: میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب)/ مسیر شماره دو: دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب)/ مسیر شماره سه: مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب).

سرهنگ نصیریان با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده، تصریح کرد: از ساعت ۶ صبح روز برگزاری مراسم، توقف و پارک وسایل نقلیه در محدوده میدان فرهنگ، طول خیابان امام خمینی (ره) تا پیاده‌راه میدان شهدای ذهاب ممنوع خواهد بود و از شهروندان درخواست می‌شود از پارک خودرو در مسیر یادشده خودداری کنند. او همچنین با اشاره به پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین برای کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، از رانندگان خواست ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیر‌های جایگزین برای تردد استفاده کرده و از ورود به محدوده‌های دارای محدودیت ترافیکی خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان گیلان در ادامه از شهروندان و مراجعه‌کنندگان خواست تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، از تردد‌های غیرضروری در محدوده برگزاری مراسم خودداری کنند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان

برچسب ها: پلیس راهور گیلان ، تمهیدات ترافیکی ، راهپیمایی ۱۳ آبان
خبرهای مرتبط
حضور پرشور مردم رشت در راهپیمایی ۱۳ آبان به روایت تصویر
اعلام مسیر‌های راهپیمایی ۱۳ آبان در رشت
تمهیدات ترافیکی رزمایش جان فدایان ایران در رشت
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اعزام ۴۴ زائر اولی گیلانی به مشهد مقدس
آبگرفتگی خیابان‌های شهر بندرانزلی فروکش کرد
اجرای سومین دوره رویداد شهروند ارزشمند در گیلان
اعلام مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳آبان در رشت
اجرای ۵۵ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در گیلان
پرداخت ۸۵ درصد از مطالبات چایکاران کشور
آخرین اخبار
پرداخت ۸۵ درصد از مطالبات چایکاران کشور
اجرای ۵۵ پروژه در قالب طرح نشان‌دار کردن مالیات در گیلان
اجرای سومین دوره رویداد شهروند ارزشمند در گیلان
آبگرفتگی خیابان‌های شهر بندرانزلی فروکش کرد
اعلام مسیر‌های راهپیمایی یوم الله ۱۳آبان در رشت
اعزام ۴۴ زائر اولی گیلانی به مشهد مقدس
دوشنبه شب بارانی در نقاط مختلف گیلان + فیلم
تمهیدات ترافیکی راهپیمایی ۱۳ آبان در رشت
از دستگیری متهم به قتل یک زن تا کشف ۲۱ کیلو تریاک در خودروی مزدا