باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان از اجرای تمهیدات و محدودیت‌های ترافیکی همز‌مان با برگزاری راهپیمایی ۱۳ آبان (روز دانش‌آموز و سالروز تسخیر لانه جاسوسی آمریکا) در شهر رشت خبر داد.

او با اشاره به برگزاری این مراسم از ساعت ۹ صبح در سه مسیر گفت: به منظور تأمین نظم و ایمنی ترافیکی، مدیریت عبور و مرور و تسهیل تردد شرکت‌کنندگان و شهروندان، محدودیت‌های ترافیکی در ۲ مرحله شامل محدودیت توقف و محدودیت تردد در مسیر‌های منتهی به محل برگزاری مراسم اجرا خواهد شد.

رئیس پلیس راهور گیلان افزود: محدودیت توقف خودرو‌ها از ساعت ۶ صبح و محدودیت تردد وسایل نقلیه از ساعت ۸ صبح در مسیر‌های اعلام شده به این شرح اعمال خواهد شد: مسیر شماره یک: میدان پاسداران، خیابان آزادگان، میدان فرهنگ، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب)/ مسیر شماره دو: دانشکده علوم پایه، خیابان نامجو، چهارراه قدس، خیابان امام خمینی (ره)، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب)/ مسیر شماره سه: مسجد الفتح چمارسرا، خیابان طالقانی، خیابان علم‌الهدی، پیاده راه فرهنگی میدان شهرداری (میدان شهدای ذهاب).

سرهنگ نصیریان با تأکید بر ضرورت رعایت محدودیت‌های ترافیکی اعلام شده، تصریح کرد: از ساعت ۶ صبح روز برگزاری مراسم، توقف و پارک وسایل نقلیه در محدوده میدان فرهنگ، طول خیابان امام خمینی (ره) تا پیاده‌راه میدان شهدای ذهاب ممنوع خواهد بود و از شهروندان درخواست می‌شود از پارک خودرو در مسیر یادشده خودداری کنند. او همچنین با اشاره به پیش‌بینی مسیر‌های جایگزین برای کاهش بار ترافیکی و تسهیل تردد شهروندان، از رانندگان خواست ضمن همکاری با مأموران پلیس راهور، از مسیر‌های جایگزین برای تردد استفاده کرده و از ورود به محدوده‌های دارای محدودیت ترافیکی خودداری کنند.

رئیس پلیس راهور استان گیلان در ادامه از شهروندان و مراجعه‌کنندگان خواست تا حد امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی استفاده کرده و با برنامه‌ریزی مناسب، از تردد‌های غیرضروری در محدوده برگزاری مراسم خودداری کنند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان