باشگاه خبرنگاران جوان - در پی اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح‌های غیرمجاز و صدور دستورات ویژه قضایی، ماموران پلیس اطلاعات حین بازرسی از یک منزل مسکونی در روستای فیاضیه از توابع شهرستان آبادان، با صحنه‌ای هولناک و تکان‌دهنده مواجه شدند که بررسی‌های اولیه حاکی از قتل جوانی به دست پدر و جسد وی به‌طرز فجیعی مثله شده است.

بر اساس این گزارش دستور فوری قضایی برای دستگیری متهمان به محض کشف این جنایت، مراتب بلافاصله به مقام قضایی گزارش شد که با صدور دستورات قاطع، ویژه و فوری از سوی دادستانی آبادان، اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی کلید خورد.

بر اساس گزارش مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان،با اقدام به‌ موقع و هوشمندانه ماموران، متهم اصلی پرونده پدر مقتول به همراه یک فرد دیگر که در این جنایت نقش داشت، در کوتاه‌ترین زمان ممکن شناسایی و دستگیر شدند.

همچنین صدور قرار بازداشت موقت برای متهمان پس از انتقال به مراجع قضایی، تفهیم اتهام شدند و با توجه به اهمیت و نوع جرم ارتکابی، از سوی بازپرس پرونده قرار تامین کیفری متناسب بازداشت موقت صادر شد.

بر اساس این گزارش متهمان جهت انجام تحقیقات تخصصی، کشف زوایای پنهان پرونده و بازجویی‌های فنی در اختیار ضابطان دادگستری قرار گرفتند.

تحقیقات تکمیلی و جامع قضایی و انتظامی برای روشن‌شدن انگیزه اصلی ارتکاب این قتل هولناک، بررسی ابعاد پنهان پرونده و تعیین دقیق نقش هر یک از افراد مرتبط با این جنایت همچنان با قاطعیت ادامه دارد.

به گزارش مدیریت رسانه و روابط عمومی دادگستری خوزستان، دستگاه قضایی بار دیگر تاکید کرد که با هرگونه جرایم خشن و اخلال در امنیت و آرامش شهروندان با قاطعیت و بدون اغماض برخورد خواهد کرد و اخبار تکمیلی متعاقبا و پس از طی مراحل قانونی اطلاع‌رسانی می‌شود.