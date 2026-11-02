باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یوگنی بلوسوف، متخصص داخلی، توصیه می‌کند افرادی که از سطح بالای کلسترول «بد» یا بیماری‌های قلبی رنج می‌برند، باید از خوردن دو عدد تخم‌مرغ برای صبحانه پرهیز کنند؛ به‌ویژه اگر این تخم‌مرغ‌ها در کره سرخ شده و همراه با بیکن یا سوسیس سرو شوند.

این پزشک تأکید می‌کند که تخم‌مرغ ذاتاً مضر نیست؛ بلکه حاوی پروتئین‌های کامل، چربی‌ها، ویتامین‌ها و مواد معدنی است. او خاطرنشان می‌کند که ارزیابی فواید یا مضرات یک ماده غذایی به‌صورت مجزا — بدون در نظر گرفتن رژیم غذایی کلی — نادرست است، زیرا الگوی کلی تغذیه و وضعیت سلامت فردی نقش مهمی در این میان دارند.

به گفته او، باید به مواد غذایی که در کنار تخم‌مرغ سرو می‌شوند نیز توجه کرد. برای مثال، املتی که با سبزیجات و نان تهیه‌شده از غلات کامل درست شده باشد، با املتی که حاوی بیکن، سوسیس یا مقدار زیادی کره است، تفاوت بسیاری دارد. تخم‌مرغ حاوی چربی‌های اشباع است؛ مصرف بیش‌ازحد آن می‌تواند منجر به افزایش کلسترولِ لیپوپروتئین با چگالی کم (LDL) شود که ممکن است خطر ابتلا به آترواسکلروز (سفت شدن رگ‌ها) را افزایش دهد.

این پزشک می‌گوید: «قضاوت درباره تأثیر یک وعده صبحانه صرفاً بر اساس تعداد تخم‌مرغ‌های مصرف‌شده، دقیق نیست؛ چرا که زرده یک تخم‌مرغ بزرگ به‌تنهایی حاوی حدود ۲۰۰ میلی‌گرم کلسترول غذایی است. بنابراین، افرادی که دچار اختلالات متابولیسم چربی‌ها هستند، باید در مورد مقدار مصرف تخم‌مرغ احتیاط کنند. به کسانی که به بیماری‌های قلبی-عروقی یا سایر عوامل خطر مبتلا هستند، توصیه می‌شود که در مورد رژیم غذایی خود به‌طور اختصاصی با یک پزشک مشورت کنند.»

او می‌افزاید: «کاهش خطر بیماری‌های قلبی-عروقی تنها به کنترل میزان کلسترول در یک ماده غذایی خاص محدود نمی‌شود؛ بلکه شامل در نظر گرفتن مقدار چربی‌های اشباع در رژیم غذایی، الگو‌های کلی تغذیه، وزن بدن، سطح کلسترول خون و عوامل متعدد دیگر است.»

این پزشک همچنین این باور رایج را که تخم‌مرغ تضمین‌کننده احساس سیری برای چندین ساعت است، رد می‌کند و توضیح می‌دهد که احساس سیری به عواملی همچون اندازه وعده غذایی، میزان پروتئین و فیبر، کل انرژی دریافتی و اشتهای فرد بستگی دارد.

منبع: روسیا الیوم