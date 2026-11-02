باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آمریکا در حالی به روز رأی‌گیری رسیده است که جمهوری‌خواهان برای حفظ اکثریت خود در کنگره با چالش‌های متعددی روبه‌رو هستند.

بر اساس پیش‌بینی مؤسسه «دسیژن دسک اچ‌کیو»، دموکرات‌ها ۸۲ درصد شانس برای کسب اکثریت مجلس نمایندگان و ۶۲ درصد احتمال برای پیروزی در رقابت سنا دارند.

اقتصاد نامطلوب، سقوط میزان محبوبیت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و مخالفت‌ها با جنگ علیه ایران، موقعیت جمهوری‌خواهان را تضعیف کرده است. با این حال، این حزب تلاش کرده است ائتلاف انتخاباتی پیروز خود در سال ۲۰۲۴ را حفظ کند و در عین حال، نظرسنجی‌های نامطلوب درباره احتمال شکست سنگین خود در انتخابات روز سه‌شنبه را زیر سؤال ببرد.

اسپنسر کیمبال، مدیر اجرایی مؤسسه نظرسنجی کالج امرسون، در این باره گفت: «به نظر می‌رسد جمهوری‌خواهان در حال بسیج پایگاه رأی خود هستند و دموکرات‌ها نیز با انرژی زیادی گروه‌های حامی خود را به پای صندوق‌ها می‌آورند.»

وی افزود: «اکنون باید دید رأی‌دهندگان مستقل چه تصمیمی می‌گیرند و آیا آرای آنها در تعیین نتیجه این رقابت‌ها تعیین‌کننده خواهد بود یا خیر.»

نشریه هیل پنج محور مهم را که نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا را تحت تأثیر قرار می‌دهند، بررسی کرده است:

۱. آیا حامیان ترامپ در انتخابات شرکت می‌کنند؟

ترامپ بار‌ها از هواداران خود خواسته است تصور کنند نام او نیز در برگه رأی قرار دارد تا از این طریق، پایگاه رأی جمهوری‌خواهان را به مشارکت گسترده‌تر ترغیب کند.

کارشناسان معتقدند این درخواست می‌تواند در افزایش مشارکت حامیان رئیس‌جمهور مؤثر باشد، اما به‌تنهایی برای پیروزی جمهوری‌خواهان کافی نیست.

کیمبال در این باره گفت: «فکر می‌کنم پایگاه رأی ترامپ پای صندوق‌ها حاضر خواهد شد، اما شما به آرای شناور نیاز دارید؛ به آرای رأی‌دهندگان مستقل نیاز دارید.»

ترامپ طی هفته‌های اخیر برای حمایت از نامزد‌های مورد نظر خود به ایالت‌های مختلف سفر کرده و در تجمع‌های انتخاباتی حضور یافته است.

با این حال، بخش زیادی از این سفر‌ها به ایالت‌های جمهوری‌خواه مانند آلاباما، آلاسکا، می‌سی‌سی‌پی و کانزاس اختصاص داشته است. این مسئله در شرایطی برای جمهوری‌خواهان نگران‌کننده شده که کاهش محبوبیت ترامپ در کنار افزایش قیمت سوخت و کود‌های شیمیایی ممکن است مشارکت رأی‌دهندگان مستقل و افرادی را که در انتخابات گذشته از او حمایت کرده بودند، کاهش دهد.

کیمبال در عین حال تأکید کرد که با وجود این مشکلات، انتظار ندارد جمهوری‌خواهان روز سه‌شنبه با فروپاشی کامل پایگاه رأی خود مواجه شوند، زیرا ترامپ همچنان حمایت هوادارانش را دارد.

۲. نظرسنجی‌ها تا چه اندازه اشتباه کرده‌اند؟

صنعت نظرسنجی در جریان رقابت‌های انتخاباتی امسال به‌شدت زیر ذره‌بین قرار داشته و هرگونه خطای بزرگ در پیش‌بینی نتایج روز سه‌شنبه می‌تواند انتقاد‌ها از این صنعت را افزایش دهد.

با این حال، دموکرات‌ها در روز‌های منتهی به انتخابات از نتایج امیدوارکننده نظرسنجی‌ها بهره برده‌اند. نظرسنجی اخیر کالج امرسون نشان می‌دهد که نامزد‌های دموکرات در سنجش عمومی رقابت‌های کنگره، ۱۰ واحد درصد از جمهوری‌خواهان پیش هستند.

جفری اسکلی، تحلیلگر ارشد انتخابات در مؤسسه «دسیژن دسک اچ‌کیو»، گفت: «نظرسنجی‌ها همچنان اطلاعاتی به ما می‌دهند؛ از جمله اینکه رقابت‌ها بسیار نزدیک‌تر شده و فضای سیاسی به نفع دموکرات‌هاست. پرسش این است که این گرایش به اندازه‌ای قوی هست که به پیروزی آنها منجر شود یا خیر.»

وی افزود که پاسخ این پرسش تا زمان شمارش آرای واقعی مشخص نخواهد شد.

افشای دستکاری داده‌ها از سوی دو مؤسسه نظرسنجی که گفته می‌شود در این دوره از رقابت‌ها اطلاعات جعلی منتشر کرده‌اند، بر حساسیت‌ها نسبت به اعتبار نظرسنجی‌ها افزوده است. جمهوری‌خواهان نیز مدعی‌اند نظرسنجی‌های این دوره دقیق نیستند.

نتایج نزدیک‌تر از انتظار در انتخابات مقدماتی تابستان امسال دموکرات‌ها، از جمله رقابت‌های فرمانداری ویسکانسین و مجلس سنا در میشیگان، تردید‌هایی درباره دقت نظرسنجی‌ها ایجاد کرده است. این نظرسنجی‌ها پیش‌تر از برتری روشن برخی نامزد‌ها خبر داده بودند.

اسکلی با اشاره به دشواری بیشتر نظرسنجی در انتخابات مقدماتی نسبت به انتخابات عمومی، گفت این صنعت باید مراقب خطا‌های بزرگ در ایالت‌هایی باشد که در دوران ترامپ نیز انجام نظرسنجی در آنها با دشواری روبه‌رو بوده است.

وی به‌ویژه از ایالت‌هایی مانند اوهایو، آیووا و احتمالاً کانزاس نام برد؛ ایالت‌هایی که در رقابت‌های سنا اهمیت زیادی دارند.

۳. آیا رأی‌دهندگان لاتین‌تبار دوباره به دموکرات‌ها روی می‌آورند؟

رأی‌دهندگان لاتین‌تبار در پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ نقش مهمی داشتند، اما به نظر می‌رسد گرایش این گروه بار دیگر به سمت دموکرات‌ها در حال تغییر است.

بر اساس تحلیل مرکز تحقیقات پیو در سال ۲۰۲۵، جو بایدن، رئیس‌جمهور پیشین آمریکا، در انتخابات سال ۲۰۲۰ با اختلاف ۲۵ واحد درصد آرای لاتین‌تبار‌ها را به دست آورده بود؛ اما در سال ۲۰۲۴، این گروه با تغییر گرایشی ۲۲ واحد درصدی به سمت جمهوری‌خواهان حرکت کرد و در نهایت ترامپ تنها با اختلاف سه واحد درصدی آرای این گروه را از دست داد.

با این حال، نتایج نظرسنجی شبکه ان‌بی‌سی نیوز و تلموندو که اوایل اکتبر منتشر شد، نشان می‌دهد میزان محبوبیت ترامپ در میان رأی‌دهندگان لاتین‌تبار به ۲۷ درصد کاهش یافته است.

نظرسنجی جداگانه مرکز تحقیقات پیو که در همان ماه منتشر شد نیز میزان محبوبیت رئیس‌جمهور آمریکا در میان این گروه را ۲۴ درصد اعلام کرد.

کیمبال پیش‌بینی کرد که رفتار انتخاباتی رأی‌دهندگان لاتین‌تبار در انتخابات امسال بیشتر به الگوی سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ شباهت خواهد داشت و این گروه با نسبت تقریباً دو به یک به دموکرات‌ها رأی خواهد داد.

اسکلی نیز معتقد است میزان موفقیت دموکرات‌ها در جذب آرای لاتین‌تبار‌ها تا حد زیادی به میزان مشارکت این گروه در انتخاباتی که هم‌زمان با انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار نمی‌شود، بستگی دارد.

۴. آیا برتری مالی جمهوری‌خواهان نتیجه‌بخش خواهد بود؟

جمهوری‌خواهان از منابع مالی گسترده‌ای برخوردارند و در رقابت برای خرید زمان تبلیغات تلویزیونی و رسانه‌ای، از دموکرات‌ها پیشی گرفته‌اند. انتخابات میان‌دوره‌ای امسال نیز از نظر هزینه‌های تبلیغاتی، گران‌ترین انتخابات میان‌دوره‌ای تاریخ آمریکا توصیف شده است.

این حزب همچنین از حمایت مالی کمیته اقدام سیاسی فوق‌العاده «ماگا» (MAGA Inc.)، وابسته به ترامپ، برخوردار است که صد‌ها میلیون دلار برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه هزینه کرده است.

کمیته «آمریکا پک» متعلق به ایلان ماسک، مدیرعامل تسلا، نیز مبالغ هنگفتی را برای حمایت از نامزد‌های جمهوری‌خواه در رقابت‌های مختلف اختصاص داده است.

کیمبال با اشاره به اهمیت منابع مالی در کارزار‌های انتخاباتی، گفت هنوز مشخص نیست این هزینه‌ها تا چه اندازه می‌توانند نتیجه رقابت‌ها را تغییر دهند؛ به‌ویژه در روز‌های پایانی پیش از انتخابات.

وی افزود: «اگرچه پول اهمیت دارد و ممکن است در برخی رقابت‌های بسیار نزدیک تعیین‌کننده باشد، اما در این مرحله به نظر می‌رسد روند و فضای انتخاباتی به نفع دموکرات‌هاست.»

در مقابل، نامزد‌های دموکرات در رقابت‌های حساس سنا نیز به‌طور مستمر موفق شده‌اند مبالغ بیشتری نسبت به رقبای جمهوری‌خواه خود جمع‌آوری کنند.

۵. آیا ایالت‌های چرخشی سابق دوباره به مرکز سیاسی بازمی‌گردند؟

کاهش محبوبیت ترامپ و نارضایتی رأی‌دهندگان از وضعیت اقتصادی باعث شده است ایالت‌هایی مانند آیووا و اوهایو بار دیگر در کانون توجه دموکرات‌ها قرار گیرند.

این دو ایالت در دو انتخابات ریاست‌جمهوری از باراک اوباما حمایت کرده بودند، اما در سه انتخابات بعدی به ترامپ رأی دادند. اکنون دموکرات‌ها امیدوارند نارضایتی از شرایط اقتصادی و عملکرد دولت، گرایش سیاسی رأی‌دهندگان در این ایالت‌ها را تغییر دهد.

این وضعیت حتی به ایالت‌هایی با گرایش سنتی جمهوری‌خواه، مانند کانزاس، آلاسکا و تگزاس نیز گسترش یافته است.

کیمبال گفت: «به نظر می‌رسد ایالت‌هایی که به‌طور سنتی رقابتی بودند و ترامپ توانسته بود دو یا سه بار در آنها پیروز شود، بار دیگر به سمت دموکرات‌ها متمایل شده‌اند.» وی به‌ویژه از اوهایو به‌عنوان نمونه‌ای از این روند نام برد.

او با اشاره به اهمیت تاریخی این ایالت در انتخابات آمریکا افزود: «به‌طور کلی، زمانی که بزرگ می‌شدیم، این جمله مطرح بود که هر حزبی در اوهایو پیروز شود، در سراسر کشور نیز پیروز خواهد شد.»

دموکرات‌ها در سال‌های اخیر تا حد زیادی از رقابت در اوهایو صرف‌نظر کرده بودند، اما شرایط امسال متفاوت به نظر می‌رسد. بر اساس پیش‌بینی مؤسسه «دسیژن دسک اچ‌کیو»، رقابت داغ فرمانداری این ایالت میان ایمی اکتون، نامزد دموکرات، و ویوک راماسوامی، نامزد جمهوری‌خواه، به نفع دموکرات‌هاست.

همچنین سرنوشت کنترل سنا ممکن است به نتیجه رقابت در اوهایو گره بخورد؛ جایی که شرود براون، سناتور پیشین دموکرات، در تلاش است پس از شکست در انتخابات ۲۰۲۴ مقابل برنی مورنو، سناتور جمهوری‌خواه، بار دیگر به سنا بازگردد. او در این رقابت با جان هستد، سناتور جمهوری‌خواه، روبه‌رو است.

کیمبال در پایان گفت: «اگر دموکرات‌ها بتوانند در رقابت فرمانداری، انتخابات سنا یا هر دوی آنها در اوهایو پیشرفت کنند، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از مسیری باشد که کشور در حال حرکت به سوی آن است.»

منبع: نشریه هیل