ناسا در حال حاضر مشغول مونتاژ موشک «سامانه پرتاب فضایی» (SLS) برای مأموریت «آرتمیس ۳» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - به گزارش وب‌سایت «NASASpaceFlight»، دو تقویت‌کننده (بوستر) این موشک آماده هستند و مرحله اصلی (Core Stage) نیز به هر چهار موتور «RS-۲۵» خود مجهز شده است.

قرار است مرحله اصلی به‌زودی به تقویت‌کننده‌ها متصل شود و پس از آن، مجموعه مونتاژشده برای انجام آزمایش‌های سیستم سوخت‌رسانی به «مجتمع پرتاب ۳۹B» منتقل خواهد شد. هم‌زمان، خدمه مأموریت نیز نخستین تمرین خود را برای روز پرتاب انجام خواهند داد؛ در این تمرین، آنها لباس‌های فضایی خود را می‌پوشند و روی رویه‌های تخلیه اضطراری کار می‌کنند.

ناسا پیش‌تر اعلام کرده بود که مأموریت «آرتمیس ۳» در مدار نزدیک زمین باقی خواهد ماند. در طول این مأموریت، فضانوردان مراحل اتصال (داکینگ) با ماه‌نشین‌هایی را که توسط شرکت‌های «اسپیس‌اکس» (SpaceX) و «بلو اوریجین» (Blue Origin) توسعه یافته‌اند، آزمایش خواهند کرد. این کار اقدامی کلیدی برای آماده‌سازی جهت فرود بر سطح ماه در مأموریت «آرتمیس ۴» محسوب می‌شود. طبق برنامه‌ریزی‌ها، موشک مأموریت «آرتمیس ۳» پیش از ژوئن ۲۰۲۷ پرتاب نخواهد شد.

ناسا در سال ۲۰۱۹ برنامه «آرتمیس» را برای کاوش در ماه معرفی کرد که شامل سه مرحله است: «آرتمیس ۱» که شامل ارسال فضاپیمای بدون سرنشین «اوریون» به مدار ماه و بازگشت آن به زمین بود؛ «آرتمیس ۲» که شامل پرواز فضاپیمای سرنشین‌دار در مدار ماه بود؛ و «آرتمیس ۳» که در ابتدا قرار بود فضانوردان را بر سطح ماه فرود آورد (به‌عنوان مقدمه‌ای برای مأموریت‌های آینده به مریخ).

مأموریت‌های «آرتمیس ۱» و «آرتمیس ۲» هر دو با موفقیت انجام شدند

فوریه گذشته، ناسا اعلام کرد که مأموریت «آرتمیس ۳» شامل ارسال فضاپیمای سرنشین‌دار «اوریون» به ماه نخواهد بود. در عوض، این مأموریت به حضور در مدار نزدیک زمین محدود می‌شود تا توانایی اتصال (داکینگ) با فضاپیما‌های تجاری — که برای انتقال فضانوردان به سطح ماه طراحی شده‌اند — آزمایش شود. این فضاپیما‌های تجاری قرار است در سال ۲۰۲۸ و در قالب مأموریت «آرتمیس ۴» پرتاب شوند.

منبع: Naukatv.ru

برچسب ها: موشک فضایی ، آرتمیس ، ناسا ، آژانس فضایی ناسا
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