یک مطالعه‌ تازه از نگرانی‌های پژوهشگران حوزه ریاضیات درباره مخاطرات هوش مصنوعی برای آینده شغلی و علمی خود پرده برداشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای تازه که توسط پژوهشگران «مؤسسه فناوری ماساچوست» (MIT) انجام شده، نشان‌دهنده نگرانی‌های فزاینده در میان ریاضیدانان جوان نسبت به آینده شغلی و علمی‌شان است. با پیشرفت سریع هوش مصنوعی در حل مسائل پیچیده ریاضی، برخی از پژوهشگران این پرسش را مطرح کرده‌اند که آیا ادامه تحصیل در رشته ریاضی و انجام پژوهش در این حوزه، همچنان ارزشش را دارد یا خیر.

این پژوهش با عنوان «واکنش پژوهشگران در مراحل اولیه شغلی به هوش مصنوعی در ریاضیات»، دیدگاه‌های ۲۶۸ دانشجوی تحصیلات تکمیلی و پژوهشگر پسادکتری را از حدود ۶۰ مؤسسه دانشگاهی در دست‌کم پنج کشور، از جمله هند، مورد بررسی قرار داده است.

کاهش ۷۰ درصدی تمایل به پیگیری پژوهش‌های ریاضی

یافته‌ها حاکی از آن است که حدود ۷۰ درصد از شرکت‌کنندگان، تمایل کمتری به ادامه فعالیت در حوزه ریاضیات دانشگاهی پیدا کرده‌اند؛ در حالی که تنها ۹ درصد از افزایش اشتیاق خود برای ادامه این مسیر خبر داده‌اند.

علاوه بر این، ۷۶.۳ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند که توسعه هوش مصنوعی، دستیابی به موقعیت‌های شغلی دانشگاهیِ ثابت (که شامل تدریس و پژوهش هم‌زمان باشد) را دشوارتر خواهد کرد.

این نگرانی‌ها فراتر از چشم‌انداز شغلی است؛ ۷۶.۵ درصد از پاسخ‌دهندگان اظهار داشته‌اند که وجود هوش مصنوعی، شور و اشتیاق آنها را برای کار روی مسائل ریاضی کاهش داده است. آنها همچنین نسبت به این احتمال که هوش مصنوعی بتواند مسائلی را حل کند که خودشان زمان زیادی را صرف مطالعه و بررسی آنها کرده‌اند، ابراز ناراحتی کردند.

نگرانی‌هایی پیرامون کاهش ارزش پژوهش‌های علمی

این مطالعه نشان می‌دهد که برخی پژوهشگران نگران‌اند که هوش مصنوعی بتواند مسائلی را حل کند که پیش‌تر، ماه‌ها تلاش انسانی را می‌طلبید. این مسئله باعث می‌شود آنها نسبت به ارزش تلاش‌های پژوهشی خود دچار تردید شوند؛ به‌طوری که برخی حتی در به اشتراک‌گذاری کار‌های ناتمام خود نیز مردد شده‌اند.

اگرچه پژوهشگران از ابزار‌های هوش مصنوعی برای اموری نظیر یافتن مقالات علمی، ویرایش متن و شناسایی خطا‌های ریاضی استفاده می‌کنند، اما ۵۴.۸ درصد از افراد مورد مطالعه اعلام کردند که از به‌کارگیری هوش مصنوعی در پژوهش احساس ناخوشایندی دارند.

افزون بر این، ۶۹ درصد از شرکت‌کنندگان ابراز نگرانی کردند که بودجه‌های پژوهشی ممکن است از دانشگاه‌ها به سمت شرکت‌های خصوصیِ فعال در حوزه هوش مصنوعی سوق پیدا کند؛ همچنین ۵۹ درصد این پرسش را مطرح کردند که آیا ریاضیات در دهه آینده همچنان حرفه‌ای جذاب و معنادار باقی خواهد ماند یا خیر.

 جنجال پیرامون مسئله‌ی ناویر-استوکس

این مطالعه در بحبوحه‌ی بحث‌های فزاینده در مورد ظرفیت هوش مصنوعی برای حل مسائل پیچیده‌ی ریاضی مطرح می‌شود. این بحث پس از اعلامیه‌ای از سوی OpenAI در سپتامبر گذشته مطرح شد که در آن این شرکت ادعا کرد که یک مدل فاش نشده با موفقیت مسئله‌ی ناویر-استوکس را حل کرده است - یک چالش مشهور در دینامیک سیالات که تقریباً یک قرن حل نشده باقی مانده است.

OpenAI اظهار داشت که این سیستم تقریباً ۱۰۰۰۰ عامل هوش مصنوعی را به کار گرفته است که به مدت ۸۸ ساعت برای رسیدن به راه‌حل تلاش کردند. این اعلامیه بحث‌هایی را در میان ریاضیدانان در مورد اصالت کار و اینکه چه کسی - یا چه چیزی - شایسته‌ی اعتبار برای این دستاورد است، برانگیخته است. OpenAI استفاده از تحقیقات منتشر نشده‌ی دو ریاضیدان دانشگاه نیویورک را که روی مسائل مربوط به این موضوع کار می‌کردند، تکذیب کرد. در همین حال، موسسه‌ی ریاضیات Clay - که جایزه‌ای ۱ میلیون دلاری برای یافتن راه‌حل ارائه داده است - هنوز راه‌حل اعلام شده را تأیید نکرده است.

منبع: الیوم السابع

برچسب ها: هوش مصنوعی ، آینده ، ریاضیات ، دانشمندان
خبرهای مرتبط
هوش مصنوعی در حل ریاضیات مستقل می‌شود یا کمک کننده باقی می‌ماند؟
حذف رشته ریاضی از دبیرستان‌ها چه پیامد‌هایی برای کشور خواهد داشت؟
پوشاندن پلاک خودرو دیگر امکان‌پذیر نیست
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۱ آبان ۱۴۰۵
وقتی گفته میشه هوش مصنوعی مطمئنا هوش واقعی قدرتمند تر ظاهر میشه . یعنی انسان با کمک هوش مصنوعی بیشتر از قبل می تونه مسائل رو تحلیل کنه.
۰
۰
پاسخ دادن
سایه سنگین کنکور مانع تحقق تربیت تمام‌ساحتی است
افزایش خواص شلغم با استفاده از عسل + فیلم
هشدار دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره خطرات نصب برنامک‌های متفرقه + فیلم
از مقاله‌محوری تا مسئله‌محوری؛ بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول راهبردی
تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت
آموزش و پرورش میراث علمی ایران، زیربنای هویت دانش‌آموزان است
تاخیر ۱۰ ماه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تصویربرداری
بنیاد ملی نخبگان در مسیر حمایت از ایده‌های جسورانه؛ برنامه «رویای علمی ایران» توسعه می‌یابد
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش: میدان‌داری نوجوانان کلید حل مشکلات کشور است
المپیک فناوری در مسیر جهانی‌شدن؛ استقبال بی‌سابقه تیم‌های بین‌المللی + فیلم
آخرین اخبار
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش: میدان‌داری نوجوانان کلید حل مشکلات کشور است
المپیک فناوری در مسیر جهانی‌شدن؛ استقبال بی‌سابقه تیم‌های بین‌المللی + فیلم
تاخیر ۱۰ ماه بیمه‌ها در پرداخت مطالبات تصویربرداری
آموزش و پرورش میراث علمی ایران، زیربنای هویت دانش‌آموزان است
بنیاد ملی نخبگان در مسیر حمایت از ایده‌های جسورانه؛ برنامه «رویای علمی ایران» توسعه می‌یابد
از مقاله‌محوری تا مسئله‌محوری؛ بنیاد ملی نخبگان در مسیر یک تحول راهبردی
تمرکز دانشگاه آزاد بر توسعه آموزش در ۱۲ استان محروم از دسترسی به اینترنت
افزایش خواص شلغم با استفاده از عسل + فیلم
هشدار دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره خطرات نصب برنامک‌های متفرقه + فیلم
سایه سنگین کنکور مانع تحقق تربیت تمام‌ساحتی است
بهبود کیفیت صدا در گوشی اندروید در ۵ مرحله
روسیه یک آکادمی بین‌المللی فضایی تأسیس می‌کند
رقابت نفس‌گیر برنامه‌نویسان در مسابقات المپیک فناوری
یک خطر پنهان برای سلامتی در چای کیسه‌ای
آیا هوش مصنوعی به آینده ریاضیدانان پایان خواهد داد؟
آمادگی ناسا برای آزمایش موشک مأموریت «آرتمیس ۳» روی سکوی پرتاب
تأثیر تخم‌مرغ بر سلامت قلب: آیا مقدار مصرف مهم است یا به روش طبخ؟
عدم کمبود دارو‌های بیمارستان‌ها/ تامین دارو از مسیر‌های مختلف + فیلم
پیامدهای سوختگی ممکن است سال‌ها پس از وقوع حادثه بروز کند
دریاقلی! رکاب بزن، یا علی بگو