پیام شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اجتماعی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در واریز مطالبات

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تاخیر در پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی، در لینک زیر مشاهده کنید.

پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید
سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تکمیل شد.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: پیگیری مشکلات ، نتیجه پیگیری ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
پیگیری مشکل کمبود کتاب‌های درسی در برخی از مدارس
دریافت هزار تومان بابت رمز سوخت‌گیری از رانندگان پیگیری شد
پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پیگیری شد
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
رنگین شدن سفره مدرسه هاتف بابل با برگزاری جشنواره غذا + فیلم
گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت
حال و هوای بارانی روستای جغدان به روایت شهروندخبرنگار + فیلم
برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان + فیلم و تصاویر
آخرین اخبار
برگزاری مسابقات دومیدانی در هریس به مناسبت ۱۳ آبان + فیلم و تصاویر
حال و هوای بارانی روستای جغدان به روایت شهروندخبرنگار + فیلم
گزارش تصویری از اهدای خون در هریس به مناسبت هفته بیمه سلامت
رنگین شدن سفره مدرسه هاتف بابل با برگزاری جشنواره غذا + فیلم
پیگیری پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی
اجرای مانور نانوایان در هریس هنگام قطعی برق + عکس و فیلم