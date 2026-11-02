پیام شما شهروندان عزیز در مورد تاخیر در پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

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دغدغه روز/

گلایه بازنشستگان تامین اجتماعی از تاخیر در واریز مطالبات



نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد تاخیر در پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی، در لینک زیر مشاهده کنید.

پرداخت معوقات اردیبهشت بازنشستگان تأمین اجتماعی به پایان رسید

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که پرداخت معوقات مابه‌التفاوت افزایش حقوق سالیانه و مرحله سوم متناسب‌سازی مربوط به اردیبهشت بازنشستگان و مستمری‌بگیران تکمیل شد.



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