کیسه‌های چای ممکن است میزان مواجهه انسان با میکروپلاستیک‌ها و مواد شیمیایی مرتبط با آنها را افزایش دهند؛ چرا که برخی از این آلاینده‌ها می‌توانند در تماس با آب داغ، وارد نوشیدنی شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - مطالعه‌ای که در نشریه *npj Science of Food* منتشر شده، نشان می‌دهد که کیسه‌های چای متعلق به چهار برند مختلف، هنگامی که به مدت سه دقیقه در آب با دمای ۹۵ درجه سانتی‌گراد قرار می‌گیرند، به‌طور میانگین بین ۵۵۵ تا ۲۴۹۸ ذره میکروپلاستیک در هر فنجان آزاد می‌کنند.

پژوهشگران همچنین در تمام نمونه‌های چای تهیه‌شده با کیسه‌های پلاستیکی، ماده «بیس‌فنول A» (BPA) و ترکیبات نرم‌کننده پلاستیک (پلاستیسایزرها) را شناسایی کردند. بر اساس ارزیابی‌های «سازمان ایمنی غذای اروپا» (EFSA)، میزان BPA یافت‌شده بین ۴.۵۵ تا ۲۱.۷۰ درصد از «میزان مجاز دریافت روزانه» بوده است.

در مقابل، چای‌های برگ (چای خشک فله‌ای) حاوی ۱۴۶ تا ۱۱۷۸ ذره در هر کیلوگرم بودند؛ یعنی تقریباً ۰.۳ تا ۲.۴ ذره در هر وعده دو گرمی. با این حال، مقایسه مستقیم امکان‌پذیر نیست، زیرا پژوهشگران چای‌های برگ را بدون اعمال همان فرآیند آماده‌سازیِ به‌کاررفته برای کیسه‌های چای، مورد بررسی قرار دادند.

آیا خطراتی برای سلامتی وجود دارد؟

اگرچه این مطالعه به‌طور مستقیم پیامد‌های سلامتی را اندازه‌گیری نکرده است، اما پژوهشگران خاطرنشان کردند که BPA می‌تواند در تعادل هورمونی اختلال ایجاد کند و مواجهه با این ماده از طریق چای، ممکن است به مجموع مقداری که بدن از سایر منابع جذب می‌کند، بیفزاید. تعیین دقیق خطرات واقعی برای سلامتی، نیازمند تحقیقات بیشتری است.

چگونه می‌توان میزان مواجهه را کاهش داد؟ پژوهشگران توصیه می‌کنند به‌جای استفاده از کیسه‌های چای پلاستیکی، از چای برگ (فله‌ای) استفاده کنید و آن را در ظروف سرامیکی یا فلزی دم کنید. همچنین پیشنهاد می‌شود پیش از دم کردن، برگ‌های چای را با آب سرد بشویید تا آلاینده‌های احتمالی کاهش یابند.

این مطالعه بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر تأکید دارد تا بتوان سطوح دقیق مواجهه را تعیین کرد، ذرات با ابعاد کوچک‌تر را پایش نمود و محتوای شیمیایی چای‌های برگ را که به روش‌های استاندارد تهیه شده‌اند، اندازه‌گیری کرد.

اگرچه یافته‌های این پژوهش ثابت نمی‌کند که کیسه‌های چای پلاستیکی مستقیماً به سلامتی آسیب می‌رسانند، اما نشان‌دهنده احتمال انتقال ذرات و مواد شیمیایی از کیسه‌ها به درون نوشیدنی هستند.

منبع: Medical Xpress

برچسب ها: چای کیسه ای ، چای کیسه ای شبیه ماهی ، پلاستیک ، سلامتی
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