باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - سید محمد جعفری مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران از برگزاری سراسری رزمایش پدافند غیرعامل «افزایش پایداری شبکه تأمین نان» در شهرستان‌های استان خبر داد و هدف از اجرای این رزمایش را ارتقای آمادگی نانوایی‌ها برای تداوم فعالیت در شرایط ویژه و هنگام بروز اختلال یا قطعی شبکه گاز و برق عنوان کرد و گفت: نان به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد غذایی مردم، جایگاهی ویژه در امنیت غذایی جامعه دارد و اطمینان از تداوم پخت و دسترسی مردم به نان، حتی در شرایط خاص و پیش‌بینی‌نشده، از اولویت‌های مهم مجموعه مدیریت استان است.

او با تشریح محور‌های اجرایی رزمایش ،افزود: ارزیابی آمادگی نانوایی‌ها برای استفاده از موتور برق در زمان قطع جریان برق و بهره‌گیری از سوخت‌های جایگزین شامل گازوئیل و گاز مایع در صورت قطع گاز شهری، از مهم‌ترین بخش‌های این رزمایش بود تا ظرفیت واحد‌های خبازی برای استمرار فرآیند پخت در شرایط مختلف مورد بررسی قرار گیرد.

جعفری با اشاره به مشارکت فرمانداری‌ها، ادارات گاز، برق، غله، اتحادیه‌های خبازان و اعضای کارگروه آرد و نان شهرستان‌ها ،گفت: هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول و شناسایی نقاط ضعف احتمالی، نقش تعیین‌کننده‌ای در مدیریت شرایط اضطراری دارد و برگزاری این رزمایش فرصت مناسبی برای سنجش آمادگی، بررسی امکانات و تقویت هماهنگی‌های عملیاتی در سطح شهرستان‌ها فراهم کرد.

دبیر کارگروه گندم، آرد و نان استان در پایان افزود: آمادگی برای شرایط بحران نباید به زمان وقوع حادثه موکول شود. هدف ما این است که با پیش‌بینی سناریو‌های مختلف، تقویت زیرساخت‌های جایگزین و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، هیچ شرایطی موجب توقف خدمت‌رسانی در شبکه پخت نان نشود و مردم و مسافران در هر وضعیتی از تأمین نان مورد نیاز خود اطمینان داشته باشند.