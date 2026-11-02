«مدرسه عالی اقتصاد» (HSE) در مسکو اعلام کرد که پروژه‌ای را برای تأسیس یک «آکادمی بین‌المللی فضایی» راه اندازی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - «مدرسه عالی اقتصاد» (HSE) در مسکو از پروژه‌ای برای تأسیس یک «آکادمی بین‌المللی فضایی» خبر داد. هدف از این طرح، تقویت تلاش‌های جهانی در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت موشک‌سازی و فضاپیماهاست.

دیمیتری زمتسوف، معاون مدرسه عالی اقتصاد، اظهار داشت: «این پروژه با حمایت شرکت دولتی روسیه، "روسکوسموس" (Roscosmos)، اجرا خواهد شد. این آکادمی به عنوان یک شبکه همکاری بین‌المللی عمل خواهد کرد و به تیم‌های سراسر جهان امکان می‌دهد تا با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، از راه دور همکاری نمایند و سمینار‌های علمی پیرامون نوآوری‌ها و راهکار‌های فنی برگزار کنند. معتقدم که در آینده می‌توانیم به دستاورد‌های بزرگی نائل شویم.»

نخستین گام عملی برای این آکادمی، اجرای یک پروژه آزمایشی (پایلوت) خواهد بود که به متخصصان جوان اجازه می‌دهد سوابق حرفه‌ای (پورتفولیو) خود را تدوین کرده و دستاوردهایشان را به تیم‌ها و سازمان‌های بین‌المللی ارائه دهند.

فعالیت‌های این آکادمی بر پنج حوزه کلیدی متمرکز خواهد بود: توسعه مهندسی مشترک، آموزش‌های فضایی بین‌المللی، مسابقات مهندسی، بازی‌های بین‌المللی با محوریت فضا، همکاری‌های علمی و ارائه راهکار‌های فنی باز (Open Technical Solutions).

دست‌اندرکاران این پروژه قصد دارند ضمن همکاری با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بین‌المللیِ فعال در حوزه فضا، تیم‌ها و متخصصان حوزه فناوری و صنعت فضایی را از روسیه و سراسر جهان جذب کنند.

منبع: تاس

برچسب ها: آکادمی ، فضا ، ایران روسیه و روسیه
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