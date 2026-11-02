گروه دوم سومین دوره مسابقات مینی فوتبال بانوان قهرمانی کشور در بهشهر آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - در این گروه ۸ تیم حضور دارند که به مدت ۵ روز از یازدهم تا چهاردهم آبان در سالن ورزشی صداقت پیشه بهشهر رقابت می‌کنند.

دختران بهشهر، سلام، لالی خوزستان، اتحاد اصفهان، اتحاد آرنا اصفهان، کمند آمل، شهروند محمودآباد و شهدای مدافع حرم آذربایجان، تیم‌های شرکت کننده در گروه نخست این رقابت‌ها هستند.

در گروه دوم رقابت‌های مینی فوتبال بانوان قهرمانی کشور نیز تیم‌های سلمان بابل، آبی‌پوشان اردبیل، نصر کهتویه، هیئت ورزش‌های همگانی خراسان رضوی، هیات ورزش‌های همگانی فارس، طوطیای سازی، زاینده‌رود اصفهان به مصاف هم خواهند رفت.