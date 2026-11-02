باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دستیابی به صدایی باکیفیت در گوشی‌های اندرویدی، دیگر تنها به داشتن هدفون‌های گران‌قیمت وابسته نیست. چه از هدفون‌های باسیم استفاده کنید و چه از هدفون‌های بی‌سیم (بلوتوثی)، تنظیمات و اقداماتی وجود دارد که می‌توانید برای ارتقای تجربه شنیداری خود انجام دهید.

سیستم اندروید پیش از آنکه صدا به هدفون شما برسد، آن را طی چندین مرحله پردازش می‌کند. در برخی از این مراحل، ممکن است افکت‌ها یا تغییراتی روی سیگنال صوتی اعمال شود؛ بنابراین، نخستین گام برای دستیابی به صدایی شفاف‌تر، به حداقل رساندن پردازش‌های غیرضروری است.

اول: غیرفعال کردن افکت‌های صوتی غیرضروری

ابتدا تنظیمات صدای گوشی خود را بررسی کنید و هرگونه افکتی را که به آن نیاز ندارید — مانند اکولایزر‌های خودکار یا برخی قابلیت‌های «صدای فراگیر» (Surround Sound) — خاموش نمایید. این کار به شما امکان می‌دهد کنترل بیشتری بر خروجی نهایی صدا داشته باشید.

دوم: هدفون‌های باسیم؛ انتخابی عالی برای کیفیت بالا

هدفون‌های باسیم همچنان یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای دریافت صدایی باکیفیت هستند، زیرا به فشرده‌سازی داده‌های بی‌سیم متکی نیستند. اگر گوشی شما فاقد جک ۳.۵ میلی‌متری هدفون است، می‌توانید از یک مبدل USB-C مجهز به «مبدل دیجیتال به آنالوگ» (DAC) استفاده کنید تا سیگنال دیجیتال را به صدایی تبدیل کند که هدفون شما قادر به پردازش آن باشد.

سوم: انتخاب بهترین تنظیمات بلوتوث

اگرچه بلوتوث داده‌های صوتی را فشرده می‌کند، اما برخی کدک‌های مدرن — مانند LDAC و aptX — می‌توانند کیفیتی بالاتر از کدک‌های قدیمی ارائه دهند. برای بهره‌مندی از این قابلیت‌ها، هم گوشی و هم هدفون شما باید از آنها پشتیبانی کنند. همچنین ممکن است لازم باشد گزینه «صدای با وضوح بالا» (High-Resolution Audio) را در تنظیمات بلوتوث یا در اپلیکیشن اختصاصی هدفون خود فعال کنید.

چهارم: نقش مهم اپلیکیشن پخش موسیقی

سطح کیفیت صدا به اپلیکیشنی که برای گوش دادن به موسیقی استفاده می‌کنید نیز بستگی دارد. برخی سرویس‌های پخش آنلاین (استریمینگ)، فایل‌های صوتی باکیفیت یا بدون فشرده‌سازی ارائه می‌دهند؛ در حالی که اپلیکیشن‌های تخصصی پخش موسیقی، کنترل بیشتری بر تنظیمات صدا و نحوه پردازش فایل‌ها در اختیار کاربران قرار می‌دهند.

پنجم: تنظیم اکولایزر (EQ) متناسب با هدفون شما

اکولایزر (EQ) می‌تواند تفاوت چشمگیری در تجربه شنیداری شما ایجاد کند. این به شما امکان می‌دهد تا باس را تقویت کنید، وضوح صدا را افزایش دهید یا به تعادل صدایی متناسب با سلیقه شخصی خود برسید. به خاطر داشته باشید که انواع مختلف هدفون ممکن است برای دستیابی به بهترین نتیجه به تنظیمات متفاوتی نیاز داشته باشند.

منبع: الیوم السابع