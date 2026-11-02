باشگاه خبرنگاران جوان ـ ماموستا اقبال بهمنی، نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، با حضور در شرکت گاز استان، با احمد فعله‌گری، مدیرعامل این شرکت و جمعی از مسئولان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

ماموستا بهمنی در این دیدار با اشاره به گستردگی اقدامات گازرسانی در استان اظهار کرد: با مشاهده میدانی فعالیت‌های شرکت گاز، می‌توان به وسعت و عظمت خدمات گازرسانی در کردستان پی برد؛ به‌گونه‌ای که توسعه شبکه در نقاط مختلف استان، بیانگر توانمندی، تعهد و تخصص مدیریت و کارکنان این مجموعه است.

وی با بیان اینکه اجرای پروژه‌های گازرسانی در شرایط خاص جغرافیایی و توپوگرافی کردستان کار دشواری است، افزود: مجموعه شرکت گاز استان با تلاش و توانمندی خود، محدودیت‌های طبیعی و جغرافیایی را پشت سر گذاشته و معنای واقعی توانستن را به نمایش گذاشته است.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به رضایتمندی مردم از خدمات گازرسانی بیان کرد: با توجه به مسئولیتی که بر عهده دارم، از نقاط مختلف استان بازدید می‌کنم و خوشبختانه شاهد هستم که روستایی در کردستان باقی نمانده که به شبکه سراسری گاز طبیعی متصل نشده باشد.

بهمنی این اقدام را گامی ارزشمند در راستای تحقق عدالت اجتماعی دانست و ضمن قدردانی از تلاش‌های کارکنان شرکت گاز گفت: مردم شریف استان نیز قدردان زحمات و خدمات این مجموعه هستند.

وی همچنین با اشاره به نقش جایگاه‌های سوخت سی‌ان‌جی در تأمین سوخت مورد نیاز خودرو‌ها خاطرنشان کرد: فعالیت جایگاه‌های متعدد سی‌ان‌جی در استان، خدمت ارزشمند دیگری به مردم است که با تأمین سوخت ارزان‌قیمت، نقش مؤثری در تسهیل حمل‌ونقل و تردد شهروندان دارد.

در ادامه این دیدار، احمد فعله‌گری، مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان، ضمن ابراز خرسندی از حضور نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری، به تشریح عملکرد این شرکت پرداخت و اظهار کرد: به برکت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و توجه مسئولان، امروز جلوه‌های تحقق عدالت اجتماعی در حوزه گازرسانی استان به‌وضوح قابل مشاهده است.

وی افزود: هم‌اکنون ۱۰۰ درصد جمعیت شهری و روستایی استان تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند و حتی مناطق دورافتاده و مرزی شهرستان بانه نیز از این نعمت برخوردار هستند؛ به‌طوری‌که تمامی برجک‌ها و پاسگاه‌های مرزی نیز به شبکه گاز متصل شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی استان و دشواری اجرای پروژه‌های گازرسانی گفت: اجرای طرح‌های گازرسانی و توسعه شبکه‌های انتقال و توزیع گاز در شهر‌ها و روستا‌های کردستان به دلیل شرایط کوهستانی، وضعیت آب‌وهوایی و محدودیت‌های طبیعی با دشواری‌های فراوانی همراه بوده است.

فعله‌گری کوتاه بودن فصل کاری را از دیگر چالش‌های اجرای پروژه‌ها عنوان کرد و افزود: محدود بودن فرصت مناسب برای اجرای عملیات عمرانی به حدود پنج تا ۶ ماه در سال، روند اجرای طرح‌ها را با محدودیت مواجه می‌کرد، اما تلاش شبانه‌روزی کارکنان شرکت گاز استان در شرایط مختلف آب‌وهوایی موجب شد این موانع با همت و مجاهدت آنان پشت سر گذاشته شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حملات دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی به برخی تأسیسات گازی کشور در جریان جنگ رمضان اظهار کرد: این حملات موجب شد بخشی از ظرفیت تولید گاز طبیعی از مدار خارج شود و استان کردستان نیز از این اقدامات خصمانه در امان نماند؛ به‌طوری‌که ایستگاه اصلی گاز شهر کامیاران مورد اصابت قرار گرفت و به‌طور کامل تخریب شد.

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان ادامه داد: با وجود خسارت‌های وارده، مشکلات فنی و شرایط دشوار ناشی از وضعیت جنگی، کارکنان این شرکت اجازه ندادند حتی برای یک روز جریان گاز مشترکان قطع شود و با تلاش مستمر، پایداری شبکه گازرسانی استان حفظ شد.

فعله‌گری در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی گفت: شرکت ملی گاز ایران در زمستان پیش‌رو بیش از هر زمان دیگری به همدلی و همراهی مردم نیاز دارد و شهروندان می‌توانند با مدیریت مصرف و استفاده بهینه از گاز طبیعی، خادمان خود را در تداوم ارائه خدمات پایدار یاری کنند.

منبع:شرکت گاز استان