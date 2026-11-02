باشگاه خبرنگاران جوان- سرهنگ حشمت الله بستامی در فرمانده انتظامی شهرستان ایذه گفت: مقتول جهت انجام امورات شخصی به روستایی در ۱۰ کیلومتری دهدز رفته بود که در مسیربازگشت، با یک خودرو زانتیای ایستاده کنار جاده مواجه شده که پس از گفت وگو و درگیری توسط سلاح گرم یکی از سرنشینان زانتیا مجروح می شود.

وی تصریح کرد: فرد مجروح پس از انتقال به بیمارستان و علیرغم تلاش پزشکان جان باخت.

فرمانده انتظامی شهرستان ايذه بیان داشت: با اقدامات فنی و تخصصی، یک مظنون که مالک خودرو زانتیا بوده دستگیر شده و تحقیقات کماکان ادامه دارد و نتیجه اقدامات متعاقباً اعلام خواهد شد.

دستگیری یک خرده فروش موادمخدر در هندیجان

سرهنگ فرج سودانی در فرمانده انتظامی هندیجان گفت: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر در راستای اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی آرامش در شهر و با بهره گیری از رصد اطلاعاتی، موفق شدند یک خردهفروش مواد مخدر را که در زمینه توزیع مواد در بین اقشار مختلف فعالیت داشت، شناسایی کنند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان هندیجان با اشاره به کشفیات به دست آمده از متهم، تصریح کرد: در بازرسی از مخفیگاه متهم، ۷۴۰ گرم تریاک در قالب ۵۰ بسته، ۱۲۰ گرم ماریجوانا در ۹۰ بسته، ۸۰ گرم حشیش، یک دستگاه ترازوی دیجیتال توزین و یک دستگاه کارتخوان (POS) به همراه آلات و ادوات توزیع مواد مخدر کشف شد.

سرهنگ سودانی با تأکید بر استمرار طرحهای مقابله با سوداگران مرگ، از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات پیرامون فعالیت قاچاقچیان و خردهفروشان مواد مخدر را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کشف محموله قاچاق لوازم خانگی ۴ میلیارد ریالی در امیدیه

سرهنگ مسعود دادوند فرمانده انتظامی امیدیه گفت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مقابله با فعالیتهای غیرقانونی اقتصادی، ماموران انتظامی شهرستان با کنترل خودروهای عبوری به یک دستگاه خودرو حامل بار قاچاق مشکوک شدند و با رعایت حقوق شهروندی و استفاده از علائم هشداردهنده آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی با مرجع قضائی، در بازرسی از خودروی توقیفی تعداد قابل توجهی کالای خانگی قاچاق و فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی کشف کردند.

سرهنگ دادوند با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله قاچاق را ۴ میلیارد ریال برآورد کردند، بیان داشت: در این ارتباط یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضایی به تعزیرات حکومتی شهرستان امیدیه معرفی شد.

فرمانده انتظامی امیدیه قاچاق را یکی از معضلات اقتصادی جامعه برشمرد و گفت: از شهروندان درخواست میشود در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارز با پلیس همراهی کنند و در صورت آگاهی از هرگونه فعالیت مجرمانه در این زمینه، موضوع را از طریق سامانه خبری پلیس امنیت اقتصادی اطلاع دهند تا در اسرع وقت با متخلفان برخورد شود.

دستگیری سارقان حرفه ای در عملیات ضربتی پلیس در ماهشهر

سرهنگ کامران خوشناموند فرمانده انتظامی ماهشهر گفت: ماموران انتظامی کلانتری ۱۲ با کار اطلاعاتی هویت ۲ سارق حرفهای را شناسایی و آنها را تحت تعقیب قرار دادند.

وی ادامه داد: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی و در یک عملیات ضربتی هر ۲ سارق را دستگیر کردند.

سرهنگ خوشناموند بیان داشت: پس از انتقال متهمان به مقر و انجام تحقیقات لازم، صراحتاً به ۱۵ فقره سرقت شامل ۶ فقره سرقت مشاعات، ۴ فقره سرقت قطعات خودرو، ۳ فقره سرقت کابل برق و ۲ فقره سرقت خودرو اعتراف کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان خاطرنشان کرد: متهمان پس از صدور قرار بازداشت، جهت تحقیقات بیشتر و دستگیری همدستان احتمالی و مالخران اموال مسروقه تحت نظر پلیس قرار گرفتند.

کشف ۷ دستگاه ماینر غیرمجاز ۱۷ میلیارد ریالی در بهبهان

سرهنگ «منصور سیلاوی» فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان گفت: مأموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و رمزارز و کارشناسان اداره برق شهرستان در پی اقدامات فنی و اطلاعاتی از فعالیت غیرمجاز استخراج ارز دیجیتال در یک منزل مسکونی در این شهر مطلع شدند و بررسی موضوع را در دستور کار قرار دادند.

وی افزود: مأموران پلیس با هماهنگی مرجع قضایی به محل مورد نظر مراجعه و در بازرسی از آن، ۷ دستگاه ماینر قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بهبهان با اشاره به اینکه ارزش مالی ماینرهای کشفشده بنا بر اعلام کارشناسان اقتصادی ۱۷ میلیارد ریال برآورد شده است، اظهار داشت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی تحویل داده شد.

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق در باوی

سرهنگ ستاد حسن شیخی سعید فرمانده انتظامی شهرستان باوی گفت: در راستای مبارزه جدی با پدیده قاچاق سوخت، ماموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی یک انبار که محل دپوی قاچاق سوخت شدند.

وی افزود: ماموران پلیس پس از هماهنگی قضائی، در بازرسی از محل دپو، ۲ هزار لیتر گازوئیل قاچاق را کشف کردند که کارشناسان ارزش آن را حدودا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.

سرهنگ شیخی سعید با اشاره به اینکه ۲ متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قانونی معرفی شدند، اظهار داشت: در این راستا یک دستگاه خودرو که در جابهجایی قاچاق سوخت فعالیت داشت توقیف و سوختهای کشفشده به شرکت پخش فرآوردههای نفتی استان منتقل شد.

کشف پوشاک قاچاق ۳۰۰ میلیارد ریالی در اندیمشک

سرهنگ سید شمسالله موسوی با اشاره به تلاشهای شبانهروزی پلیس برای جلوگیری از وقوع جرایم در سطح جامعه اظهار داشت: اگر همه افراد جامعه نسبت به اتفاقات و رویدادهای اطراف خود حساس باشند و احساس مسئولیت کنند، قطعاً امنیت مطلوبتری را میتوان در آن جامعه برقرار کرد.

وی گفت: در پی اقدامات اطلاعاتی و پلیسی ماموران پلیس آگاهی، یک انبار که محل نگهداری کالای قاچاق پوشاک و البسه خارجی بود شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در بازرسی از آن، ۳۰ کیسه بزرگ حامل انواع کاپشنهای خارجی مردانه و زنانه قاچاق کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اندیمشک با اشاره به معرفی متهم این پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی بیان داشت: کارشناسان ارزش این محموله قاچاق را حدود ۳۰۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

سرهنگ موسوی با بیان تداوم طرحهای مبارزه با قاچاق کالا در سطح شهرستان اندیمشک خاطرنشان کرد: شهروندان به منظور مبارزه هدفمند پلیس با قاچاق میتوانند در صورت مشاهده چنین فعالیتهایی، موضوع را برای بررسی تخصصی از طریق سامانه تلفنی ۱۱۰ به پلیس گزارش کنند.

کلاهبرداری ۲۳۰ میلیارد ریالی با شگرد رمالی در اهواز

سرهنگ صالح مطهریراد سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان گفت: در پی دریافت شکایت یکی از شهروندان مبنی بر کلاهبرداری با شگرد رمالی، دعانویسی و ادعای ارتباط با اجنه، موضوع بهصورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: برابر بررسیها و تحقیقات بهعملآمده مشخص شد ۲ متهم با اتخاذ شیوه و شگرد رمالی، فالگیری و با ادعاهای واهی و غیرواقعی، ضمن جلب اعتماد افراد، اقدام به فریب و کلاهبرداری از تعدادی شهروند کردهاند.

سرهنگ مطهریراد در ادامه بیان داشت: کارآگاهان پلیس آگاهی با اقدامات فنی و تخصصی، افراد کلاهبردار را شناسایی و پس از چند روز مراقبت نامحسوس، طی عملیاتی هدفمند در مخفیگاهشان دستگیر کردند.

سرپرست پلیس آگاهی استان خوزستان تصریح کرد: متهمان در تحقیقات فنی پلیس به کلاهبرداری به همین شیوه و شگرد به ارزش ۲۳۰ میلیارد ریال از شهروندان اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده و تحویل به مرجع قضایی، با قرار صادره روانه زندان شدند.

منبع: پلیس خوزستان