مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه گفت: ایستگاه مترو طالقانی به‌عنوان مسیر دسترسی به محل برگزاری راهپیمایی در نظر گرفته شده است و قطار‌های فوق‌العاده نیز در صورت نیاز به ناوگان خدمات‌رسانی اضافه خواهند شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هادی زند، مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه از تمهیدات و هماهنگی‌های انجام‌شده برای تسهیل تردد شرکت‌کنندگان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، در روز چهارشنبه ۱۳ آبان خبر داد.

وی با اشاره به آمادگی ناوگان و ایستگاه‌های مترو برای ارائه خدمات به شرکت‌کنندگان در این مراسم اظهار کرد: ایستگاه مترو طالقانی به‌عنوان یکی از مسیر‌های دسترسی به محل برگزاری راهپیمایی، آماده پذیرش و جابه‌جایی شرکت‌کنندگان خواهد بود.

مدیر ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه افزود: خدمات‌رسانی در ایستگاه طالقانی پس از پایان مراسم نیز ادامه خواهد داشت و به‌منظور پاسخگویی به تقاضای سفر و جلوگیری از ازدحام احتمالی، در صورت نیاز قطار‌های فوق‌العاده به ناوگان فعال اضافه و اعزام خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: شرکت بهره‌برداری مترو تهران با پیش‌بینی تمهیدات لازم، آمادگی دارد ضمن تسهیل رفت‌وآمد شهروندان، خدمات حمل‌ونقل ریلی را در این روز به‌صورت منظم و ایمن ارائه کند.

برچسب ها: مترو تهران ، استکبار جهانی ، راهپیمایی
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